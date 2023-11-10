Прилет в Скадовске пришелся по российским офицерам: сколько оккупантов ликвидировали

В результате происшествия двухэтажное здание было полностью уничтожено

Взрывы во временно оккупированном Скадовске Херсонской области ноября произошли в результате удара по расположению военного следственного управления Следственного комитета рф. Известно, что есть много раненных и погибших.

Об этом в пятницу, 10 ноября, пишет Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что взрывной инцидент случился на улице Портовой.

"Один из нанесённых накануне, 9 ноября, ударов в оккупированном Скадовске Херсонской области пришёлся по двухэтажному зданию на улице Портовой, 59, в котором располагались российские военные следователи", — говорится в сообщении.

В результате происшествия здание было полностью уничтожено. Известно, что в нем находились "военные следователи". Вследствие удара погибли 10 оккупантов, а также еще 11 получили травмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после прилета в Скадовске 9 ноября в сети появились фотографии с места происшествия. На них видно, что помимо одного разрушенного здания рядом есть и другие, которые были уничтожены или частично разрушены.