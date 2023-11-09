У оккупантов новый пропущенный? Сообщают о прилете по "базе" в Скадовске, подробности (фото)

Тревогу россияне включали не зря

На временно оккупированных территориях юга Украины, в частности в Крыму, россияне объявили о воздушной тревоге. В это время там прогремели взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, которые основываются на информации от очевидцев, "бавовна" пришла в Скадовск (левобережная Херсонщина).

Андрющенко утверждает, что целью было место базирования российских захватчиков на базе отдыха "Лотос". Это произошло в 9:20 по Киеву.

Так, судя по данным из открытых источников, выглядит эта база.

Официальной информации по данному поводу пока не поступало. Информации о потерях противника также пока нет. Однако в сети уже появились фото якобы с места событий. На них видно медиков, которые увозят раненых на каталках, военную полицию рф и пожарные машины.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ ударили по носителю "Калибров" в Керчи. Это был новейший корабль "Аскольд". По нему прилетело около трех раз. В сети уже показали, как он выглядит после прилетов.

Также мы сообщали о том, что возле Мариуполя взлетел на воздух большой склад боеприпасов. В населенном пункте после этого пропало электричество, а россияне закрыли его на въезд и выезд. При том в сети после этого появились сообщения, что удар по объекту был нанесен после того, как туда на ремонт прилетело несколько вертолетов.