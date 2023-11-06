Не бит, не крашен: в сети показали, как выглядит российский ракетоносец "Аскольд" после удара ВСУ по Керчи (фото, видео)

В сети показали момент удара по Керчи и последствия атаки

В субботу, 4 ноября, ВСУ нанесли удар по судостроительному заводу в Керчи, где как раз проходил испытания малый ракетный корабль "Аскольд". Хотя оккупанты говорят, что судно серьезных повреждений не получило, однако в сети начали появляться снимки, которые говорят, что это мягко говоря не так.

Так украинский блогер и активист Сергей Стерненко разместил в своем telegram-канале пару снимков, на котором, как предполагается, изображен "Аскольд" после прилетов по нему французских ракет SCALP.

"Говорят, это МРК Аскольд. Красивый, целёхонький", — подписал фото он.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что 4 ноября во время атаки удар пришелся по керченскому судостроительному заводу, где захватчики проводили испытания одного их своих новых малых ракетных кораблей "Аскольд". В ближайшее время этот корабль оккупанты могли отправить к составу суден, используемых для войны против Украины.

При этом о попаданиях сообщили и сами россияне через федеральные СМИ, а после этого факты прилета были подтверждены посредством спутниковых снимков.