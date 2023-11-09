В Крыму паника: на полуострове громыхают взрывы, а "губернатор" уже все "сбил" (фото)

Над морем поднимается дым

Во временно оккупированном Севастополе снова прогремели взрывы. Местные жители паникуют.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Авторы постов публикуют фотографии, на которых можно увидеть, как в небо поднимается столб густого дыма.

При этом назначенный россией "губернатор" Крыма развожаев заявляет, что ПВО якобы все сбила.

"Буквально 10 минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", — говорит он.

Тем не менее в крымских пабликах поднялась настоящая волна паники. Местные жители сообщают, что слышат "хлопки".

Паблик "Крымский ветер" публикует фото, где над водной гладью поднимается столб дыма. Что россияне "сбили" пока не известно.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время предыдущей "бавовны" в Крыму россия лишилась своего новейшего военного корабля.

Также мы сообщали о том, что на фронте украинские операторы FPV-дронов поразили свою самую дорогу цель в истории.