Самое дорогое оружие россиян, пораженное украинским FPV-дроном: в сети появилось эффектное видео

Это новый рекорд

На войне в Украине произошел очередной исторический момент. Украинские операторы FPV-дронов взорвали самую свою "жирную" цель.

Об этом рассказал известный украинский волонтер Сергей Стерненко. Дроном, который он закупил на деньги украинцев, и была поражена вражеская техника.

По его данным, воины из подразделения "Крылья в ад" 103 бригады теробороны на Купянском направлении с помощью нескольких дронов подожгли и уничтожили российский ЗРК Тор. Отмечается, что стоимость этой машины составляет 24 миллиона долларов — более 900 миллионов гривен.

"А это по меньшей мере в 4 раза (!!!) больше, чем мы вообще собрали почти на 14 000 FPV за все время!", — говорит он и добавляет, что это уже второй такой ЗРК, подбитый с помощью FPV, но предыдущий после повреждения, к сожалению, смог уйти.

Что такое FPV-дрон

FPV — это аббревиатура, которая в переводе с английского означает "от первого лица". Соответственно, как можно понять из названия, управление этим летательным аппаратом происходит именно таким образом. Для этого оператор надевает на себя очки, в которые передается картинка с камеры дрона. Благодаря этому достигается высокая точность ударов. Еще одним преимуществом FPV является их маневренность ведь изначально они создавались для различных гражданских соревнований и других мероприятий. Некоторые FPV-дроны разгоняются до 170 км/ч, а то и больше. В умелых руках такие дроны очень маневренные, могут быстро менять направление движения и залетать в узкие места, такие как люки танков.

Напомним, ранее мы писали о том, что командир украинских штурмовиков рассказал, чего больше всего не хватает Украине на фронте.