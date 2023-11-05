Чего больше всего не хватает Украине на фронте: командир украинских штурмовиков назвал проблему

россия поставила на производство, а мы лепим из дерьма и палок

Россияне на фронте имеют значительное преимущество в системах РЭБ и много дронов. И, в отличие от Украины, оккупанты уже поставили на промышленное производство FPV-дроны.

Украинским силам не хватает практического всего: дронов, средств радиоэлектронной борьбы, техники, личного состава. Об этом интервью ТСН.ua рассказал командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Малый".

"Если сравнивать нас и россиян, то они даже элементарно поставили на поток, на промышленное производство те же FPV-дроны, а мы их лепим из дерьма и палок, из всего, что есть под рукой. А у них это уже давным-давно на производстве. Дроны — это сейчас номер один на фронте. Дронами можно делать все: уничтожать живую силу, технику, артиллерию. Но всего у нас не хватает… техники", — отметил командир украинских штурмовиков.

По своим наблюдениям он говорит, что зимой его бригада совсем не чувствовала работу российских FPV-дронов. Однако сейчас, кроме того, что постоянно работает вражеская артиллерия, рой дронов оккупантов над головой никогда не утихает.

"Личного состава в целом хватает, но если бы где-то еще нормальный резерв был, чтобы могли ротировать бригаде, очень долго на линии столкновения, было бы очень хорошо", — добавил "Малый".

Он также отметил, что россияне имеют более сильную систему радиоэлектронной борьбы и активно используют окопные РЭБ.

"Они очень быстро адаптировались к этому всему. Когда мы начали использовать FPV-дроны у них появились окопные РЭБ. То есть выходит группа на позиции, поставила себе окопный РЭБ, он глушит сигнал. Все, их позиции для наших FPV в зоне недостижимости. А у нас, к сожалению, такое есть, но не у всех. А у них производство этих окопных РЭБ в промышленных масштабах", — добавил командир украинских штурмовиков.

Основное преимущество FPV-дрона

FPV-дрон передает видео в реальном времени с камеры на монитор, очки или шлем пилота. Иными словами, FPV технология позволяет увидеть то, что "видит" дрон в момент полета.

В отличие от мониторов или экранов смартфонов, очки не создают бликов, поэтому их можно использовать даже в солнечную погоду. В умелых руках такие дроны очень маневренные, могут быстро менять направление движения и залетать в узкие места, такие как люки танков. Еще одним преимуществом является скорость — некоторые FPV-дроны разгоняются до 170 км/ч, а то и больше.

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