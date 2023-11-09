У Криму паніка: на півострові лунають вибухи, а "губернатор" уже все "збив" (фото)

Над морем піднімається дим

У тимчасово окупованому Севастополі знову пролунали вибухи. Місцеві жителі панікують.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Автори постів публікують фотографії, на яких можна побачити, як у небо піднімається стовп густого диму.

При цьому призначений росією "губернатор" Криму розвожаєв заявляє, що ППО нібито все збило.

"Буквально 10 хвилин тому над морем на зовнішньому рейді військові знищили повітряну ціль. Відбувається контроль повітряної обстановки. Усі оперативні служби напоготові", - каже він.

Проте у кримських пабліках піднялася справжня хвиля паніки. Місцеві жителі повідомляють, що чують "бавовни".

Паблік "Кримський вітер" публікує фото, де над водяною гладдю піднімається стовп диму. Що росіяни "збили" поки що не відомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час попередньої "бавовни" в Криму росія втратила свій новий військовий корабель.

Також ми повідомляли про те, що на фронті українські оператори FPV-дронів вразили свою найдорожчу мету в історії.