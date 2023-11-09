В Україні заблокували популярні медіасервіси: серед них HDrezka, Баскіно і не тільки

Ці сервіси не відповідають українському Закону про медіа

В Україні заборонили цілу низку медіасервісів. Їх не можна транслювати на території країни.

Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення. 9 листопада їх внесли до списку сервісів держави-агресора.

"Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що для надання доступу до сервісу використовується доменне ім’я з hосії, мовою стандартного інтерфейсу була російська, розміщена реклама для росіян і так далі.

Це означає, що ці сервіси не відповідають вимогам розділу ХІ закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися на території країни.

Список складається з 16 пунктів:

24ТВ (24TV);

Амедіатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

КІНОГО;

Кінокрад;

Кіноточка;

КіноЗапас;

Кіон;

Бачу;

ГідОнлайн;

Лайм HD TV — безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні петиція про легалізацію еротики та порнографії набрала потрібну кількість підписів та отримала відповідь президента Володимира Зеленського.