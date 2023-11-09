В Україні заблокували популярні медіасервіси: серед них HDrezka, Баскіно і не тільки
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Ці сервіси не відповідають українському Закону про медіа
В Україні заборонили цілу низку медіасервісів. Їх не можна транслювати на території країни.
Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення. 9 листопада їх внесли до списку сервісів держави-агресора.
"Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що для надання доступу до сервісу використовується доменне ім’я з hосії, мовою стандартного інтерфейсу була російська, розміщена реклама для росіян і так далі.
Це означає, що ці сервіси не відповідають вимогам розділу ХІ закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися на території країни.
Список складається з 16 пунктів:
- 24ТВ (24TV);
- Амедіатека (Amediateka);
- Baskino;
- Filmix;
- HD REZKA;
- КІНОГО;
- Кінокрад;
- Кіноточка;
- КіноЗапас;
- Кіон;
- Бачу;
- ГідОнлайн;
- Лайм HD TV — безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
- Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні петиція про легалізацію еротики та порнографії набрала потрібну кількість підписів та отримала відповідь президента Володимира Зеленського.