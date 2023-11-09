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В Україні заблокували популярні медіасервіси: серед них HDrezka, Баскіно і не тільки

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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В Україні заблокували популярні медіасервіси: серед них HDrezka, Баскіно і не тільки Новина оновлена 09 листопада 2023, 18:48

Ці сервіси не відповідають українському Закону про медіа

В Україні заборонили цілу низку медіасервісів. Їх не можна транслювати на території країни.

Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення. 9 листопада їх внесли до списку сервісів держави-агресора.

"Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що для надання доступу до сервісу використовується доменне ім’я з hосії, мовою стандартного інтерфейсу була російська, розміщена реклама для росіян і так далі.

Це означає, що ці сервіси не відповідають вимогам розділу ХІ закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися на території країни.

Список складається з 16 пунктів:

  • 24ТВ (24TV);
  • Амедіатека (Amediateka);
  • Baskino;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • КІНОГО;
  • Кінокрад;
  • Кіноточка;
  • КіноЗапас;
  • Кіон;
  • Бачу;
  • ГідОнлайн;
  • Лайм HD TV — безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV);
  • Смотрешка (Smotreshka);
  • Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
  • Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні петиція про легалізацію еротики та порнографії набрала потрібну кількість підписів та отримала відповідь президента Володимира Зеленського.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Заборона