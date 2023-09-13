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Гроші, алкоголь і не тільки: в Україні заборонили пересилати поштою цілу низку речей (список)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Телеграф Новина оновлена 13 вересня 2023, 20:02

Заборона стосується всіх поштових операторів країни

В Україні відтепер заборонено пересилати поштою цілу низку різних предметів. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть.

Відповідне рішення вже ухвалив український Кабмін. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Заборона стосується всіх поштових операторів країни, а під неї підпадають такі предмети:

  • національну та іноземну валюти;
  • харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
  • алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні акцизні марки;
  • зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
  • тварин та отруйні рослини;
  • технічні засоби негласного одержання інформації,
  • біологічні агенти.

При цьому у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

  • вогнепальну зброю усіх видів;
  • основні частини зброї;
  • пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
  • патрони до них;
  • холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху;
  • наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
  • дозволи на право носіння зброї;
  • трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу;
  • радіообладнання та випромінювальні пристрої;
  • біологічні агенти;
  • токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
  • спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

"У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього Порядку", — йдеться в постанові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як надіслати посилку з України за кордон під час війни