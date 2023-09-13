Гроші, алкоголь і не тільки: в Україні заборонили пересилати поштою цілу низку речей (список)

Заборона стосується всіх поштових операторів країни

В Україні відтепер заборонено пересилати поштою цілу низку різних предметів. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть.

Відповідне рішення вже ухвалив український Кабмін. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Заборона стосується всіх поштових операторів країни, а під неї підпадають такі предмети:

національну та іноземну валюти;

харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;

алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні акцизні марки;

зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

тварин та отруйні рослини;

технічні засоби негласного одержання інформації,

біологічні агенти.

При цьому у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

вогнепальну зброю усіх видів;

основні частини зброї;

пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

патрони до них;

холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху;

наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

дозволи на право носіння зброї;

трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу;

радіообладнання та випромінювальні пристрої;

біологічні агенти;

токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

"У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього Порядку", — йдеться в постанові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як надіслати посилку з України за кордон під час війни