Гроші, алкоголь і не тільки: в Україні заборонили пересилати поштою цілу низку речей (список)
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Заборона стосується всіх поштових операторів країни
В Україні відтепер заборонено пересилати поштою цілу низку різних предметів. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть.
Відповідне рішення вже ухвалив український Кабмін. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Заборона стосується всіх поштових операторів країни, а під неї підпадають такі предмети:
- національну та іноземну валюти;
- харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
- алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні акцизні марки;
- зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
- тварин та отруйні рослини;
- технічні засоби негласного одержання інформації,
- біологічні агенти.
При цьому у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:
- вогнепальну зброю усіх видів;
- основні частини зброї;
- пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
- патрони до них;
- холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху;
- наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
- дозволи на право носіння зброї;
- трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу;
- радіообладнання та випромінювальні пристрої;
- біологічні агенти;
- токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
- спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.
"У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього Порядку", — йдеться в постанові.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як надіслати посилку з України за кордон під час війни