Як надіслати посилку з України за кордон під час війни: способи
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Найлегше відправити міжнародну посилку до Польщі, Словаччини, Латвії та Молдови
З початку війни, 24 лютого, згідно з даними ООН, понад 6,5 млн українців вимушено покинули будинки, ще понад 3,2 млн виїхали за кордон. Рятуючись від обстрілів російських окупантів, українці їхали до сусідніх країн лише з найнеобхіднішими речами, а деякі навіть без документів.
На порталі Dev пояснили, як можна передати з України в інші країни посилку своїм рідним чи знайомим.
Укрпошта
Щодо міжнародних відправок, на сьогодні усі пакети відправляються на ММПО до Львова, а звідти – через Польщу та інші країни світу. По Україні експортні відділення працюють у таких областях:
- Львівська
- Хмельницька
- Волинська
- Чернівецька
- Тернопільська
- Івано-Франківська
- Рівненська
- Закарпатська
На території Польщі працює Pochta Polska. Там український сервіс обмінюється імпортно-експортними вантажами з іншими поштами та передає доставку на міжнародні авіалінії. Імпортні вантажі також приймає Словаччина, Латвія та Молдова.
Вимоги:
- Всі вантажі приймаються у відкритому вигляді.
- Термін доставки буде довшим, ніж раніше.
- Перед відправкою вантаж слід перевірити на перелік заборонених предметів. (Повний список можна подивитися тут).
- В особистому кабінеті можна створити запит на відправку.
- Тарифи на пересилання вантажів можна подивитися тут. А також розрахувати вартість доставки за допомогою калькулятора.
Нова Пошта
Нова пошта Глобал – це підрозділ НП, що працює з міжнародними вантажами та відправками. Виняток – Молдова. Оформити посилку за кордон можна в будь-якому відділенні, що працює. Тарифи такі самі, як і були до війни. Вся необхідна інформація щодо роботи Нова пошта Глобал – ось тут.
Вимоги до вантажу:
- Усі вантажі мають бути у розгорнутому вигляді.
- Оператор повинен мати можливість зробити опис відповідно до законодавства та встановити вартість.
- Також Нова пошта має свій перелік предметів, який заборонено до транспортування.
- Є доставка документів, посилок та вантажів.
Для відправлення потрібно:
- під час здійснення експорту необхідний докладний опис відправлення;
- оформити заявку онлайн в особистому кабінеті, посилання тут. Отримати номер заявки, передати відправлення до найближчого відділення Нової пошти, або оформити відправку відразу у відділенні;
- оплатити послуги відправлення згідно з діючими тарифами. Для розрахунку вартості також можна буде скористатися калькулятором;
- трекінг-номер, який надається після оформлення відправлення, потрібно передати одержувачу та попередити його про можливу необхідність сплати митних платежів у країні призначення. За допомогою трекінг-номера можна відстежити шлях посилки на будь-якому етапі доставки.
Meest
Відновлено доставку міжнародних поштових відправлень з України фізичною особою до країн ЄС. Вага посилки – до 30 кг. Надіслати можна зі Львова до Польщі, Словаччини, Чехії, Німеччини, Румунії, Болгарії, Естонії, Латвії, Литви та Угорщини.
Процедура відправлення:
- Принести відправку до відділення Meest. Працівник відділення має перевірити відправку.
- Заповніть супровідні документи із працівником відділення Meest.
- Сплатити доставку посилки.
- Вимоги до вантажу:
- Максимальні розміри до 120 60 60 см.
- Максимальна вага – до 30 кг.
- Максимальна страхова вартість – до 44 євро.
- Заборонені до пересилання товари можна перевірити тут.
- Вимоги до упаковки тут.
Пункти міжнародних відправлень Meest, де приймають посилки для відправлення — ось тут. Тарифи на послуги міжнародних посилок з України до країн ЄС – ось тут.
DHL
В Україні всі посилки припинені. Міжнародні здійснюються через відділення Укрпошти.
Необхідні документи:
- Проформа-інвойс. Заповнюється 2-ма мовами (англ., укр./ рус.) у 4-х примірниках. На кожному екземплярі ставиться підпис відправника.
- Копія паспорта відправника (1, 2 Сторінка та сторінка з позначкою про місце проживання/візою).
- Підтвердження вартості відправлення (витратні накладні, чеки, ярлики тощо).
- Для носіїв інформації (компакт-диски) заява на митницю на носії інформації.
- Загальна/інвойсна вартість посилки вказується в євро або доларах США за курсом НБУ на день відправлення.
- Завантажити бланк проформи — інвойс та зразок заповнення.
- Сплатити послуги, отримати трек-номер, за яким можна відслідковувати посилку на веб-сайті dhl.com.ua.
Нагадаємо, що відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" відкриті практично у всіх регіонах України. Раніше "Телеграф" розповідав, які відділення "Укрпошти" та "НП" відкриті, а також де можна дізнатися графік роботи кожного з відділень.
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