Як надіслати посилку з України за кордон під час війни: способи

Найлегше відправити міжнародну посилку до Польщі, Словаччини, Латвії та Молдови

З початку війни, 24 лютого, згідно з даними ООН, понад 6,5 млн українців вимушено покинули будинки, ще понад 3,2 млн виїхали за кордон. Рятуючись від обстрілів російських окупантів, українці їхали до сусідніх країн лише з найнеобхіднішими речами, а деякі навіть без документів.

На порталі Dev пояснили, як можна передати з України в інші країни посилку своїм рідним чи знайомим.

Укрпошта

Щодо міжнародних відправок, на сьогодні усі пакети відправляються на ММПО до Львова, а звідти – через Польщу та інші країни світу. По Україні експортні відділення працюють у таких областях:

Львівська

Хмельницька

Волинська

Чернівецька

Тернопільська

Івано-Франківська

Рівненська

Закарпатська

На території Польщі працює Pochta Polska. Там український сервіс обмінюється імпортно-експортними вантажами з іншими поштами та передає доставку на міжнародні авіалінії. Імпортні вантажі також приймає Словаччина, Латвія та Молдова.

Вимоги:

Всі вантажі приймаються у відкритому вигляді.

Термін доставки буде довшим, ніж раніше.

Перед відправкою вантаж слід перевірити на перелік заборонених предметів. (Повний список можна подивитися тут).

В особистому кабінеті можна створити запит на відправку.

Тарифи на пересилання вантажів можна подивитися тут. А також розрахувати вартість доставки за допомогою калькулятора.

Нова Пошта

Нова пошта Глобал – це підрозділ НП, що працює з міжнародними вантажами та відправками. Виняток – Молдова. Оформити посилку за кордон можна в будь-якому відділенні, що працює. Тарифи такі самі, як і були до війни. Вся необхідна інформація щодо роботи Нова пошта Глобал – ось тут.

Вимоги до вантажу:

Усі вантажі мають бути у розгорнутому вигляді.

Оператор повинен мати можливість зробити опис відповідно до законодавства та встановити вартість.

Також Нова пошта має свій перелік предметів, який заборонено до транспортування.

Є доставка документів, посилок та вантажів.

Для відправлення потрібно:

під час здійснення експорту необхідний докладний опис відправлення;

оформити заявку онлайн в особистому кабінеті, посилання тут. Отримати номер заявки, передати відправлення до найближчого відділення Нової пошти, або оформити відправку відразу у відділенні;

оплатити послуги відправлення згідно з діючими тарифами. Для розрахунку вартості також можна буде скористатися калькулятором;

трекінг-номер, який надається після оформлення відправлення, потрібно передати одержувачу та попередити його про можливу необхідність сплати митних платежів у країні призначення. За допомогою трекінг-номера можна відстежити шлях посилки на будь-якому етапі доставки.

Meest

Відновлено доставку міжнародних поштових відправлень з України фізичною особою до країн ЄС. Вага посилки – до 30 кг. Надіслати можна зі Львова до Польщі, Словаччини, Чехії, Німеччини, Румунії, Болгарії, Естонії, Латвії, Литви та Угорщини.

Процедура відправлення:

Принести відправку до відділення Meest. Працівник відділення має перевірити відправку.

Заповніть супровідні документи із працівником відділення Meest.

Сплатити доставку посилки.

Вимоги до вантажу:

Максимальні розміри до 120 60 60 см.

Максимальна вага – до 30 кг.

Максимальна страхова вартість – до 44 євро.

Заборонені до пересилання товари можна перевірити тут.

Вимоги до упаковки тут.

Пункти міжнародних відправлень Meest, де приймають посилки для відправлення — ось тут. Тарифи на послуги міжнародних посилок з України до країн ЄС – ось тут.

DHL

В Україні всі посилки припинені. Міжнародні здійснюються через відділення Укрпошти.

Необхідні документи:

Проформа-інвойс. Заповнюється 2-ма мовами (англ., укр./ рус.) у 4-х примірниках. На кожному екземплярі ставиться підпис відправника.

Копія паспорта відправника (1, 2 Сторінка та сторінка з позначкою про місце проживання/візою).

Підтвердження вартості відправлення (витратні накладні, чеки, ярлики тощо).

Для носіїв інформації (компакт-диски) заява на митницю на носії інформації.

Загальна/інвойсна вартість посилки вказується в євро або доларах США за курсом НБУ на день відправлення.

Завантажити бланк проформи — інвойс та зразок заповнення.

Сплатити послуги, отримати трек-номер, за яким можна відслідковувати посилку на веб-сайті dhl.com.ua.

Нагадаємо, що відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" відкриті практично у всіх регіонах України. Раніше "Телеграф" розповідав, які відділення "Укрпошти" та "НП" відкриті, а також де можна дізнатися графік роботи кожного з відділень.