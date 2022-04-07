Вступний тест замість ЗНО: коли та як встигнути зареєструватися

Замість традиційного ЗНО проведуть вступний тест.

В Україні через повномасштабну війну, яку розв’язала росія, було прийнято рішення спростити ЗНО для абітурієнтів у 2022 році.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Замість традиційного ЗНО для вступу на бакалаврат цього року заплановано проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

Щоби взяти участь у цьому тестуванні, потрібно до 9 квітня зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Для участі у вступному тесті не потрібен Сертифікат учасника ЗНО (документ із фотографією та переліком предметів для здачі). Але для комунікації буде використано Інформаційну сторінку учасника ЗНО. Доступ до неї здійснюється за номером та PIN-кодом, зазначеним у сертифікаті.

Тим, хто вже має сертифікат, потрібно обов’язково записати його номер і PIN-код, щоб використовувати їх для входу на свою Інформаційну сторінку.

Якщо ж випускник зареєструвався для проходження тестування, однак не має ні сертифіката, ні інформації про його номер та PIN-код, УЦОЯО окремо повідомить, як дізнатися дані для входу на свою Інформаційну сторінку.

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Мультипредметний тест складатиметься з трьох предметів: української мови (без завдань з української літератури), математики та історії України. У тесті буде 60 завдань. На їхнє виконання буде відведено 80 хвилин.

Зазначимо, що нові вимоги у рамках вступної компанії до вузів діятимуть лише протягом одного року.