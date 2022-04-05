В Україні правила вступу до вузів змінили лише на один рік: що відомо

Правила вступу до ВНЗ зазнають змін лише у поточному році

В Україні у 2022 році змінили правила вступу до вищих навчальних закладів. Нові вимоги в рамках вступної компанії до вишів діятимуть лише впродовж одного року.

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Вказану інформацію під час чергового телемарафону, який пройшов у вівторок, 5 квітня, оприлюднив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, — пише "Укрінформ".

"Ми змушені були на час 2022 змінити трохи правила вступу, але ЗНО не скасовується, а особливий статус проведення вступної кампанії – виключно на 2022 рік", – повідомив український чиновник.

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Також він наголосив, що українці, які цьогоріч мали отримувати дипломи, хвилюватися не повинні, адже важливий документ їм обов'язково видадуть.

"Абсолютно буде повністю сприятливий освітній процес, закінчення початкового року, здобуття кваліфікацій для випускників", — запевнив він.

Окрім того, Шкарлет заявив, що наразі близько 11 тисяч шкіл відновили освітній процес і займаються дистанційно або за змішаною формою.

У 13 українських регіонах школярі здобувають освіту так: в одному регіоні вдалося частково організувати дистанційне навчання, ще у чотирьох регіонах країни — "дистанційка" або канікули, ще в одній області організувати дистанційне навчання поки що не вдалося, тож учні вимушені займатися самостійно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році абітурієнти вступатимуть до вищих навчальних закладів за спеціальною процедурою, адже через війну в Україні ЗНО довелося фактично скасувати.