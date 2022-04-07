Укр

Вступительный тест вместо ВНО: когда и как успеть зарегистрироваться

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Абитуриенты Новость обновлена 07 апреля 2022, 14:24
Абитуриенты

Вместо традиционного ВНО проведут вступительный тест.

В Украине из-за полномасштабной войны, которую развязала россия, было принято решение упростить ВНО для абитуриентов в 2022 году.

Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования.

Вместо традиционного ВНО для поступления на бакалаврат в этом году запланировано проведение национального мультипредметного теста (НМТ).

Чтобы принять участие в этом тестировании, нужно до 9 апреля зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Для участия во вступительном тесте не нужен Сертификат участника ВНО (документ с фотографией и перечнем предметов для сдачи). Но для коммуникации будет использована Информационная страница участника ВНО. Доступ к ней осуществляется по номеру и PIN-коду, указанному в сертификате.

Тем, у кого уже есть сертификат, нужно обязательно записать его номер и PIN-код, чтобы использовать их для входа на свою Информационную страницу.

Если же выпускник зарегистрировался для прохождения тестирования, однако не имеет ни сертификата, ни информации о его номере и PIN-коде, УЦОКО отдельно сообщит, как узнать данные для входа на свою Информационную страницу.

Мультипредметный тест будет состоять из трех предметов: украинского языка (без заданий по украинской литературе), математики и истории Украины. В тесте будет 60 заданий. На их выполнение будет отведено 80 минут.

Отметим, что новые требования в рамках вступительной компании в вузы будут действовать только в течение одного года.

Теги:
#Абитуриенты #ВНО #Вступительная кампания
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