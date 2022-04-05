В Украине правила поступления в вузы изменили только на один год: что известно

На абитуриентов ждут частичные перемены в текущем году

В Украине в 2022 году изменили правила поступления в высшие учебные заведения. Новые требования в рамках вступительной компании в вузы будут действовать только в течение одного года.

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Указанную информацию во время прошедшего во вторник 5 апреля очередного телемарафона обнародовал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, — пишет "Укринформ".

"Мы вынуждены были на время 2022 года изменить немного правила вступления, но ВНО не отменяется, а особый статус проведения вступительной кампании – исключительно на 2022 год ", – сообщил украинский чиновник.

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Также он подчеркнул, что украинцы, которые в этом году готовятся получить дипломы, волноваться не должны, ведь важный документ им обязательно выдадут.

"Абсолютно будет полностью благоприятный образовательный процесс, окончание начального года, получение квалификаций для выпускников", — заверил он.

Кроме того, Шкарлетт заявил, что в настоящее время около 11 тысяч школ возобновили образовательный процесс и занимаются дистанционно или по смешанной форме.

В 13 украинских регионах школьники получают образование так: в одном регионе удалось частично организовать дистанционное обучение, еще в четырех регионах страны — "дистанционка" или каникулы, еще в одной области организовать дистанционное обучение пока не удалось, так что ученики вынуждены заниматься самостоятельно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году абитуриенты будут поступать в высшие учебные заведения по специальной процедуре, ведь в результате войны в Украине ВНО пришлось фактически отменить.