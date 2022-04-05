Як і де зараз працюють "Нова пошта" та "Укрпошта": карти відділень

Відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" відкриті практично у всіх регіонах країни

В умовах війни пошта в Україні продовжує працювати, хоч і з деякими обмеженнями. Там, де це можливо, "Укрпошта" та "Нова пошта" відновлюють роботу відділень, що розташовані поблизу зони бойових дій.

"Телеграф" розповідає, які відділення поштових операторів відкриті, а також, де можна дізнатися про графік роботи кожного з відділень.

Де працюють поштові відділення в Україні

Відстежувати інформацію про роботу "Укрпошти" та "Нової пошти" зручно онлайн-картою від OPIR за допомогою відповідних фільтрів. На карту нанесено всі відкриті відділення поштових операторів на сьогодні в містах України, а також вказано дані про режим роботи.

Відкриті відділення "Укрпошти" в Україні

Відкриті відділення "Нової пошти" в Україні

Графік роботи "Нової пошти"

Знайти потрібне відділення поштового оператора "Нова пошта" також можна за допомогою картки Google. Натомість у "НП" пропонують дізнаватися, де знаходиться найближче поштове відділення через чат-бот у Телеграм.

Дізнатись графік роботи конкретного відділення у своєму місті можна скориставшись відповідною функцією на сайті компанії, а також на сайті компанії за цим посиланням.

Актуальна карта працюючих відділень та поштоматів "НП"

Графік роботи "Укрпошти"

Щодо "Укрпошти", то станом на 4 квітня у них працювало 2702 стаціонарні відділення по всій Україні. Крім того, компанія має 265 пересувних відділень.

Дізнатися графік роботи у своєму населеному пункті можна на сайті компанії.

Карта роботи Укрпошти на 4 квітня

Додамо, що українські компанії "Укрпошта" і "Нова пошта" продовжують працювати навіть попри повномасштабне вторгнення росії в нашу країну. Тому графіки роботи відділень в окремих районах України можуть змінюватись щодня.