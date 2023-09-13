Деньги, алкоголь и не только: в Украине запретили пересылать по почте целый ряд вещей (список)
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Запрет касается всех почтовых операторов страны
В Украине отныне запрещено пересылать по почте целый ряд различных предметов. В случае обнаружения большинство из них будут изымать.
Соответствующее решение уже принял украинский Кабмин. Об этом сообщается на правительственном портале.
Запрет касается всех почтовых операторов страны, а под него попадают такие предметы:
- национальную и иностранную валюты;
- пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
- алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости, которые используются в электронных сигаретах, на которых отсутствуют акцизные марки;
- оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
- животных и ядовитые растения;
- технические средства негласного получения информации,
- биологические агенты.
При этом в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:
- огнестрельное оружие всех видов;
- основные части оружия;
- устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия;
- патроны к ним;
- холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.), боевые припасы, средства инициирования взрыва;
- наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
- разрешения на право ношения оружия;
- трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность;
- радиооборудование и излучающие устройства;
- биологические агенты;
- токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
- специальные технические средства негласного получения информации.
"В случае обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, которые запрещены для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком", — говорится в постановлении.
Напомним, ранее мы писали о том, как отправить посылку из Украины за границу во время войны