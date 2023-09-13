Деньги, алкоголь и не только: в Украине запретили пересылать по почте целый ряд вещей (список)

Запрет касается всех почтовых операторов страны

В Украине отныне запрещено пересылать по почте целый ряд различных предметов. В случае обнаружения большинство из них будут изымать.

Соответствующее решение уже принял украинский Кабмин. Об этом сообщается на правительственном портале.

Запрет касается всех почтовых операторов страны, а под него попадают такие предметы:

национальную и иностранную валюты;

пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;

алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости, которые используются в электронных сигаретах, на которых отсутствуют акцизные марки;

оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

технические средства негласного получения информации,

биологические агенты.

При этом в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:

огнестрельное оружие всех видов;

основные части оружия;

устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия;

патроны к ним;

холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.), боевые припасы, средства инициирования взрыва;

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;

разрешения на право ношения оружия;

трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность;

радиооборудование и излучающие устройства;

биологические агенты;

токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

специальные технические средства негласного получения информации.

"В случае обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, которые запрещены для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком", — говорится в постановлении.

Напомним, ранее мы писали о том, как отправить посылку из Украины за границу во время войны