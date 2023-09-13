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Деньги, алкоголь и не только: в Украине запретили пересылать по почте целый ряд вещей (список)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Телеграф Новость обновлена 13 сентября 2023, 20:02

Запрет касается всех почтовых операторов страны

В Украине отныне запрещено пересылать по почте целый ряд различных предметов. В случае обнаружения большинство из них будут изымать.

Соответствующее решение уже принял украинский Кабмин. Об этом сообщается на правительственном портале.

Запрет касается всех почтовых операторов страны, а под него попадают такие предметы:

  • национальную и иностранную валюты;
  • пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
  • алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости, которые используются в электронных сигаретах, на которых отсутствуют акцизные марки;
  • оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
  • животных и ядовитые растения;
  • технические средства негласного получения информации,
  • биологические агенты.

При этом в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:

  • огнестрельное оружие всех видов;
  • основные части оружия;
  • устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия;
  • патроны к ним;
  • холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.), боевые припасы, средства инициирования взрыва;
  • наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
  • разрешения на право ношения оружия;
  • трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность;
  • радиооборудование и излучающие устройства;
  • биологические агенты;
  • токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
  • специальные технические средства негласного получения информации.

"В случае обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, которые запрещены для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком", — говорится в постановлении.

Напомним, ранее мы писали о том, как отправить посылку из Украины за границу во время войны