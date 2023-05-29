Отправить гранату "Новой почтой": в Днепре чуть не произошла трагедия

Правоохранители устанавливают подробности происшествия

В Днепре в одном из отделений "Новой почты" обнаружили гранату в посылке. На место происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и правоохранителей.

Об инциденте сегодня, 29 мая, сообщает местный Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Так, днем 28 мая в отделении почты по проспекту Ивана Мазепы мужчина принес посылку на отправку, которая на первый взгляд не вызвала никаких подозрений у сотрудника. Однако спустя примерно час при переупаковке оператор заметил внутри посылки предмет, внешне похожий на гранату.

Отмечается, что после обнаружения опасного предмета работник почты вызвал полицию и сотрудников ГСЧС. По прибытии они изъяли неизвестный предмет.

На данный момент правоохранители устанавливают подробности происшествия. Отметим, что ситуацию пока не прокомментировали в компании, а также нет информации от полиции Днепра и пресс-службы ГСЧС Днепропетровской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне выдали новый абсурдный фейк. На сей раз они заявили, что якобы "Новая почта" занималась доставкой британских БМП Bradley и немецких танков Leopard.