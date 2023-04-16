В Киеве мужчина кинул гранату в толпу: подробности ЧП (фото, видео)
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Подозреваемым оказался 34-летний местный житель
Полиция Киева задержала виновника взрыва гранаты на Троещине. Как оказалось, метнуть в людей боеприпас злоумышленника побудила ревность.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве.
15 апреля в Киеве мужчина метнул в двух граждан боевую гранату, в результате взрыва которой, мужчина и его знакомая получили телесные повреждения. Правоохранители немедленно среагировали и ввели в столице специальную полицейскую операцию.
Подозреваемым оказался 34-летний местный житель. Его задержали по месту жительства.
"Нарушитель увидел на улице свою знакомую с мужем и из-за ревности бросил в их сторону гранату. С телесными повреждениями медики госпитализировали 33-летнюю потерпевшую и ее 37-летнего знакомого, а следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпаса", — рассказали в полиции.
По факту преступления было открыто уголовное производство по статье покушение на убийство двух или более лиц. Теперь преступнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Продолжается досудебное расследование
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина бросил гранату в играющих детей.