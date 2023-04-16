В Киеве мужчина кинул гранату в толпу: подробности ЧП (фото, видео)

Подозреваемым оказался 34-летний местный житель

Полиция Киева задержала виновника взрыва гранаты на Троещине. Как оказалось, метнуть в людей боеприпас злоумышленника побудила ревность.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве.

15 апреля в Киеве мужчина метнул в двух граждан боевую гранату, в результате взрыва которой, мужчина и его знакомая получили телесные повреждения. Правоохранители немедленно среагировали и ввели в столице специальную полицейскую операцию.

Подозреваемым оказался 34-летний местный житель. Его задержали по месту жительства.

"Нарушитель увидел на улице свою знакомую с мужем и из-за ревности бросил в их сторону гранату. С телесными повреждениями медики госпитализировали 33-летнюю потерпевшую и ее 37-летнего знакомого, а следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпаса", — рассказали в полиции.

По факту преступления было открыто уголовное производство по статье покушение на убийство двух или более лиц. Теперь преступнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Продолжается досудебное расследование

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина бросил гранату в играющих детей.