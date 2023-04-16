У Києві чоловік кинув гранату в натовп: подробиці НП (фото, відео)

Підозрюваним виявився 34-річний місцевий житель

Поліція Києва затримала винуватця вибуху гранати на Троєщині. Як виявилося, кинути в людей боєприпас зловмисника спонукали ревнощі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Києві.

15 квітня в Києві чоловік кинув у двох громадян бойову гранату, внаслідок вибуху якої чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження. Правоохоронці негайно зреагували та запровадили у столиці спеціальну поліцейську операцію.

Підозрюваним виявився 34-річний місцевий житель. Його затримали за місцем проживання.

"Порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком і через ревнощі кинув у їхній бік гранату. З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого, а слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу", — розповіли в поліції.

За фактом злочину було відкрито кримінальне провадження за статтею замах на вбивство двох або більше осіб. Наразі злочинцеві загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. Продовжується досудове розслідування

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дніпрі чоловік кинув гранату в дітей, що грають.