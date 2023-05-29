Надіслати гранату "Новою поштою": у Дніпрі мало не сталася трагедія

Правоохоронці встановлюють подробиці події

У Дніпрі в одному з відділень "Нової пошти" виявили гранату у посилці. На місце події викликали співробітників ДСНС та правоохоронців.

Про інцидент сьогодні, 29 травня, повідомляє місцевий Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Так, вдень 28 травня у відділенні пошти на проспекті Івана Мазепи чоловік приніс посилку на відправлення, яка, на перший погляд, не викликала жодних підозр у співробітника. Однак приблизно через годину при перепакуванні оператор помітив усередині посилки предмет, зовні схожий на гранату.

Зазначається, що після виявлення небезпечного предмета працівник пошти викликав поліцію та співробітників ДСНС. Після прибуття вони вилучили невідомий предмет.

Наразі правоохоронці встановлюють подробиці події. Зазначимо, що ситуацію наразі не прокоментували в компанії, а також немає інформації від поліції Дніпра та пресслужби ДСНС Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни видали новий абсурдний фейк. Цього разу вони заявили, що нібито "Нова пошта" займалася доставкою британських БМП Bradley та німецьких танків Leopard.