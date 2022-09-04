Скасування заборони на "полуничку": Зеленський відповів на петицію

Президент доручив прем’єру розглянути звернення

Петиція про легалізацію в Україні еротики та порнографії набрала потрібну кількість підписів та отримала відповідь президента Володимира Зеленського.

Як повідомляється на сайті електронних петицій, автор звернення переконаний, що відповідний закон, який забороняє виготовлення та розповсюдження еротичного матеріалу на території України, порушує свободу слова, а всі, хто хоче займатися порнографією, виїжджають до країн, де немає таких обмежень.

Крім того, автор петиції зазначив, що закон прописаний дуже розмитим і не відокремлює еротику як мистецтво від порнографії, що сприяє розвитку корупції.

У відповідь Зеленський зазначив, що законом заборонено поширення порнографії, а критерії, за якими продукт визнається порнографічним, встановлюються виконавчим органом центральної влади, який відповідає за культуру. При цьому він додав, що закон має на меті убезпечити дітей від негативного впливу сексуальних чи еротичних матеріалів.

"З огляду на вказане, я звернувся до прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням доручити опрацювати відповідно до компетенції порушене в електронній петиції питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення", — йдеться у відповіді на петицію.

Як повідомлялося раніше, дівчина з Кривого Рогу отримала два роки умовно через те, що розповсюджувала свої фото та відео інтимного змісту на платформі OnlyFans. Примітно, що суд хотів дати їй чотири роки реального терміну, але в результаті пом’якшив покарання.