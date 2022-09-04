Отмена запрета на "клубничку": Зеленский ответил на петицию

Президент поручил премьеру рассмотреть обращение

Петиция о легализации в Украине эротики и порнографии набрала нужное количество подписей и получила ответ президента Владимира Зеленского.

Как сообщается на сайте электронных петиций, автор обращения убежден, что соответствующий закон, который запрещает изготовление и распространение эротического материала на территории Украины, нарушает свободу слова, а все, кто хочет заниматься порнографией, выезжают в страны, где нет подобных ограничений.

Кроме того, автор петиции отметил, что закон прописан очень размыто и не отделяет эротику как искусство от порнографии, что способствует развитию коррупции.

В ответ на это Зеленский отметил, что законом запрещено распространение порнографии, а критерии, по которым продукт признается порнографическим, устанавливаются исполнительным органом центральной власти, отвечающим за культуру. При этом он добавил, что закон имеет целью обезопасить детей от негативного влияния сексуальных или эротических материалов.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой поручить обработать согласно компетенции поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", — говорится в ответе на петицию.

Как сообщалось ранее, девушка из Кривого Рога получила два года условно из-за того, что распространяла свои фото и видео интимного содержания на платформе OnlyFans. Примечательно, что изначально суд хотел дать ей четыре года реального срока, но в итоге смягчил наказание.