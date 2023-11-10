Місяць штурму Авдіївки росіянами: Залужний озвучив втрати окупантів

Захисники продовжують героїчно тримати оборону

Минув місяць із моменту, як російські окупанти почали активно штурмувати Авдіївку. За цей час українським захисникам вдалося знищити велику кількість техніки ворога.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, крім техніки загарбники зазнали величезних втрат у живій силі.

"Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону. За цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб", — написав він.

Також Залужний подякував піхоті, танкістам, розвідникам, артилеристам, медикам, операторам БПЛА за блискуче виконану роботу.

"Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку. Схиляю голову перед тими, хто на щиті. Вічна Пам’ять та честь. Слава нашим Героям! Слава Україні!", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Авдіївкою продовжується наступ окупантів. Останнім часом загарбники застосовують іншу тактику.