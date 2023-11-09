Не від хорошого життя: у рф нова тактика під Авдіївкою, де зараз йдуть запеклі бої

рф все ще хоче оточити місто

Росіяни зазнають під Авдіївкою, де вже місяць іде їх наступ, величезні втрати. ЗСУ суттєво послабили супротивника у бронетехніці, а тому він змінив свою тактику.

Про це розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону. За словами військового, ворог тепер використовує більше своєї піхоти для атак, порівняно з попередніми днями, де застосовувалося більше бронетехніки.

"Але навіть тоді колони бронетехніки були розбиті або на момент висування, або вже в процесі висування, не даючи підрозділам піхоти ворога розгортатися в бойові порядки. Зараз, зокрема і через погодні умови, і через те, що було нанесено досить велике вогневе ураження для бронетехніки ворога, наші підрозділи відмічають, що використовується більше піхотних груп. І ще використовується досить велика кількість безпілотних літальних апаратів", — наголосив Музичук.

Проте, за даними Генштабу, росіяни все ж таки не залишають планів щодо оточення Авдіївки. Втім, наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат.

"Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 10 атак ворога", — йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти оцінили ситуацію біля Авдіївки.