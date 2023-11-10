Кабмін дозволив знести деякі пам'ятники і в Києві та інших містах: список

В Україні триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті

Уряд ухвалив важливе рішення, яке дає змогу демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським та радянським діячам в українських містах. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики.

Про це у п’ятницю, 10 листопада, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України. Зазначається, що уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

"Продовжується звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики – демонтувати та перемістити пам’ятники", – наголосив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

З реєстру виключили такі пам’ятники:

пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському;

пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка;

могилу генерала армії Ватутіна у Маріїнському парку;

монітор "Залізняків" на вул. Електриків;

пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською.

Також у Мінкульті додали, що це торкнулося також пам’ятників Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна — визволителям" в Ужгороді та меморіального комплексу "Борцям революції".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній із гімназій Києва керівництво "заховало" пам’ятник Пушкіну під фанеру, а її замалювали під колір постаменту. У такий спосіб пам’ятник спробували сховати від сторонніх очей.