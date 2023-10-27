У Києві триває боротьба з Пушкіним: знову дісталося пам’ятнику та погруддю (фото, відео)

Символи, присвячені Пушкіну, не дають спокою киянам

У Києві активісти продовжують боротися з пам’ятниками поету Олександру Пушкіну, оскільки саме він є символом російського імперіалізму та уособленням "великої могутньої російської мови". За рішенням Київради, у рамках деколонізації, подібні пам’ятники мають бути усунуті з публічного простору.

Так, погруддя Пушкіну, яке розташовувалося на території гімназії №153, було демонтовано. Про це повідомив громадський діяч Олег Слабоспицький на своїй сторінці у Фейсбуку.

За його словами, керівництво гімназії у 2022 році "заховало" пам’ятник під фанеру, яку пофарбували сірою фарбою — під колір постаменту. Таким чином, пам’ятник було вирішено "замаскувати" від сторонніх очей.

"Минулого року ця гімназія тишком сховала пам'ятник під фанеру, яку пофарбували під колір постаменту (третє фото). Деякі ЗМІ тоді навіть повірили і написали новину, що погруддя російському поету вже "прибрали", — пише активіст.

Керівництво ліцею намагалося "замаскувати" бюст

Також Олег Слабоспицький зазначив, що гімназія, на території якої розташовувалося погруддя Пушкіна, носить його ім’я і аж до 2020 року тут велося навчання російською мовою. "Скоро вона (гімназія — ред.) також офіційно позбудеться і імені Пушкіна", — заявив активіст.

Тож погруддя Пушкіну на території гімназії №153 було демонтоване, бо це один з 69 об'єктів, які мають бути остаточно усунені з публічного простору згідно рішення Київради від 13.07.2023 в рамках деколонізації.

Також повідомляється, що у п’ятницю, 27 жовтня, пам’ятник Пушкіну, який знаходиться у парку імені Багряного, невідомі активісти "перевдягли". Про це розповів у своєму телеграм-каналі український громадський діяч Сергій Стерненко. За його словами, Пушкін "вирядився у російського полоненого". Стерненко натякнув своїм підписникам і на те, що ця акція може бути присвячена Дню української писемності та мови.

Крім цього, на постаменті можна помітити напис "деколонізацію не зупинити", який з’явився тут днями. Хто є автором цього перформансу — залишається лише здогадуватися.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що активісти вирішили "сховати" пам’ятник Пушкіну, розташований на вході до парку імені Багряного, і накрили його яскравою різнокольоровою маскувальною мережею.

Пам’ятник Пушкіну накрили яскравою сіткою

На думку учасників флешмобу, Кабінет Міністрів України має активніше ухвалювати рішення, які дозволять демонтувати у містах нашої країни пам’ятники російським діячам.

Проте вже наступного року невідомі зірвали сітку з пам’ятника і він набув свого первісного вигляду. Ініціатива з сіткою, мабуть, не всім киянам припала до душі.