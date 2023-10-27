В Киеве продолжается борьба с Пушкиным: опять досталось памятнику и бюсту (фото, видео)

Символы, посвященные Пушкину, не дают покоя киевлянам

В Киеве активисты продолжают бороться с памятниками поэту Александру Пушкину, так как именно он является символом российского империализма и олицетворением "великого могучего русского языка". По решению Киевсовета, в рамках деколонизации, подобные памятники должны быть устранены из публичного пространства.

Так, бюст Пушкину, располагавшийся на территории гимназии №153, был демонтирован. Об этом сообщил общественный деятель Олег Слабоспицкий на своей странице в Фейсбук.

По его словам, руководство гимназии в 2022 году "спрятало" памятник под фанеру, которую выкрасили серой краской — под цвет постамента. Таким образом памятник было решено "замаскировать" от посторонних глаз.

"В прошлом году эта гимназия втихаря спрятала памятник под фанеру, которую покрасили под цвет постамента. Некоторые СМИ тогда даже поверили и написали новость, что бюст российскому поэту уже "убрали", — пишет активист.

Руководство лицея пыталось "замаскировать" бюст

Также Олег Слабоспицкий отметил, что гимназия, на территории которой располагался бюст Пушкина, носит его имя и вплоть до 2020 года здесь велось обучение на русском языке. "Скоро она (гимназия — ред.) также официально лишится и имени Пушкина", — заявил активист.

Так, бюст Пушкину на территории гимназии №153 был демонтирован, потому что это один из 69 объектов, которые должны быть окончательно устранены из публичного пространства согласно решению Киевсовета от 13.07.2023 в рамках деколонизации.

Также сообщается, что в пятницу, 27 октября, памятник Пушкину, который находится в парке имени Багряного, неизвестные активисты "переодели". Об этом рассказал в своем Телеграмм-канале украинский общественный деятель Сергей Стерненко. По его словам, Пушкин "вырядился в русского пленного". Стерненко намекнул своим подписчикам и о том, что данная акция может быть приурочена ко Дню украинской письменности и языка.

Кроме этого, на постаменте можно заметить надпись "деколонизацию не остановить", которая появилась здесь на днях. Кто является автором данного перформанса — остается только догадываться.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что активисты решили "спрятать" памятник Пушкину, расположенный на входе в парк имени Багряного, и накрыли его яркой разноцветной маскировочной сетью.

Памятник Пушкину накрыли яркой сеткой

По мнению участников флешмоба, Кабинет Министров Украины должен активнее принимать решения, которые позволят демонтировать в городах нашей страны памятники российским деятелям.

Однако уже на следующий неизвестные сорвали сетку с памятника и он приобрел свой первоначальный вид. Инициатива с сеткой, по всей видимости, не всем киевлянам пришлась по душе.