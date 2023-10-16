В Киеве предлагают заменить Щорса другим памятником: кому именно

В скором времени в столице может появиться новый монумент

Житель Киева выступил с предложением возвести на месте памятника командиру большевистской армии Николаю Щорсу монумент в честь короля Даниила Галицкого. Для этого планируется привлечь спонсоров.

Петиция с таким предложеним появилась на сайте Киевского городского совета. Автором инициативы выступил киевлянин Данил Василинюк.

По мнению автора петиции, на месте памятника Щорсу необходимо возвести монумент королю Даниилу Романовичу, который был королем Руси с 1253 года, политическим деятелем, дипломатом и великим полководцем.

"Предлагаю найти спонсоров и установить конный памятник Королю Даниилу Романовичу. Памятник Королю Даниилу должен улучшить туристическую привлекательность города прежде всего среди туристов из США, Европы и Азии и стать новым символом Киева", — заявляет автор петиции.

Отметим, что на момент публикации новости данную петицию подписало всего 225 человек из 6000 необходимых для ее рассмотрения.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в одном из районов Киева появился яркий патриотичный мурал. На рисунке изображен украинский защитник в камуфляже, который держит на руках двухцветного кота и уверенно смотрит вперед.