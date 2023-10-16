В одном из районов Киева появился яркий патриотичный мурал (фото)

В столице на один мурал стало больше

В Дарницком районе столицы на стене многоэтажного дома появился новый патриотичный мурал. На рисунке изображен украинский защитник в камуфляже, который держит на руках двухцветного кота и уверенно смотрит вперед.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Оперативный ЗСУ". Рисунок заметили на стене одного из многоэтажных домов, расположенных по улице Анны Ахматовой, что в Дарницком районе столицы.

Мурал нарисован на голубом фоне и на нем изображен украинский защитник, за спиной которого развивается украинский флаг. На руках у воина сидит кот, который также как и защитник, уверенно смотрит вперед.

Интересно, что на рисунке есть не только надпись "Слава Героям Украины", но и менее заметное слово "Тень". Скорее всего, это позывной бойца, который изображен на мурале.

Новый мурал в Киеве

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинские творцы создают искусство по всему миру. Две украинские художницы, бежавшие от полномасштабной войны в Японию, украсили стены своего учебного заведения в Осаке. Они создали мурал, объединивший японскую мифологию и украинский контекст.