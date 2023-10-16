В одному з районів Києва з’явився яскравий патріотичний мурал (фото)
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У столиці на один мурал побільшало
У Дарницькому районі столиці на стіні багатоповерхівки з’явився новий патріотичний мурал. На малюнку зображено українського захисника у камуфляжі, який тримає на руках двоколірного кота і впевнено дивиться вперед.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ". Малюнок помітили на стіні одного з багатоповерхових будинків, що розташовані на вулиці Ганни Ахматової, що у Дарницькому районі столиці.
Мурал намальовано на блакитному тлі та на ньому зображено українського захисника, за спиною якого розвивається український прапор. На руках у воїна сидить кіт, який, як і захисник, впевнено дивиться вперед.
Цікаво, що на малюнку є не лише напис "Слава Героям України", а й менш помітне слово "Тінь". Швидше за все, це позивний бійця, який зображений на муралі.
Раніше "Телеграф" писав про те, що українські творці творять мистецтво по всьому світу. Дві українські художниці, які втекли від повномасштабної війни до Японії, прикрасили стіни свого навчального закладу в Осаці. Вони створили мурал, який поєднав японську міфологію та український контекст.