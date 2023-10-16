В одному з районів Києва з’явився яскравий патріотичний мурал (фото)

У столиці на один мурал побільшало

У Дарницькому районі столиці на стіні багатоповерхівки з’явився новий патріотичний мурал. На малюнку зображено українського захисника у камуфляжі, який тримає на руках двоколірного кота і впевнено дивиться вперед.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ". Малюнок помітили на стіні одного з багатоповерхових будинків, що розташовані на вулиці Ганни Ахматової, що у Дарницькому районі столиці.

Мурал намальовано на блакитному тлі та на ньому зображено українського захисника, за спиною якого розвивається український прапор. На руках у воїна сидить кіт, який, як і захисник, впевнено дивиться вперед.

Цікаво, що на малюнку є не лише напис "Слава Героям України", а й менш помітне слово "Тінь". Швидше за все, це позивний бійця, який зображений на муралі.

Новий мурал у Києві

Раніше "Телеграф" писав про те, що українські творці творять мистецтво по всьому світу. Дві українські художниці, які втекли від повномасштабної війни до Японії, прикрасили стіни свого навчального закладу в Осаці. Вони створили мурал, який поєднав японську міфологію та український контекст.