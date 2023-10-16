У Києві пропонують замінити Щорса іншим пам’ятником: кому саме

Незабаром у столиці може з’явитися новий монумент

Мешканець Києва виступив із пропозицією звести на місці пам’ятника командиру більшовицької армії Миколі Щорсу монумент на честь короля Данила Галицького. Для цього планується залучити спонсорів.

Петиція з такою пропозицією з’явилася на сайті Київської міської ради. Автором ініціативи виступив киянин Данило Василинюк.

На думку автора петиції, на місці пам’ятника Щорсу необхідно звести монумент королю Данилу Романовичу, який був королем Русі з 1253 року, політичним діячем, дипломатом та великим полководцем.

"Пропоную знайти спонсорів та встановити кінний пам’ятник Королю Данилу Романовичу. Пам’ятник Королю Данилу має покращити туристичну привабливість міста насамперед серед туристів зі США, Європи та Азії та стати новим символом Києва", — заявляє автор петиції.

Зазначимо, що на момент публікації новини цю петицію підписало лише 225 осіб із 6000 необхідних для її розгляду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному з районів Києва з’явився яскравий патріотичний мурал. На малюнку зображено українського захисника у камуфляжі, який тримає на руках двоколірного кота і впевнено дивиться вперед.