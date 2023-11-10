Кабмин разрешил снести некоторые памятники и в Киеве и других городах: список

В Украине продолжается освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти

Правительство приняло важное решение, которое позволяет демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям в украинских городах. Местные власти должны окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины. Отмечается, что правительство приняло решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

"Продолжается освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти. Местные власти должны окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики – демонтировать и переместить памятники", – подчеркнул в. и. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Из реестра исключили следующие памятники:

памятник Пушкину на проспекте Берестейском;

памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко;

могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке;

монитор "Железняков" на ул. Электриков;

памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской.

Также в Минкульте добавили, что это коснулось также и памятников Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина — освободителям" в Ужгороде и мемориального комплекса "Борцам революции" в Луганске.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одной из гимназий Киева руководство "спрятало" памятник Пушкину под фанеру, а ее зарисовали под цвет постамента. Таким образом памятник попытались спрятать от посторонних глаз.