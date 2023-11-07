В Киеве "оживут" закрытые памятники: в столице пройдет интересный перформанс

Проект получил название "Призрачная поэзия"

В Киеве с 10 по 12 ноября пройдет масштабный перформанс известного испанского художника Пабло Вальбуэна, во время которого три известных столичных памятника "оживут" и "заговорят" голосами украинских поэтов. Изнутри они будут подсвечиваться специальными приборами, которые будут создавать пульсирующие визуальные эффекты.

Об этом сообщает издание Don't Take Fake. Известно, что все памятники, которые станут частью перформанса были закрыты защитными конструкциями на время войны.

Так, испанский художник Пабло Вальбуэна превратит закрытые киевские памятники в своеобразные полотна, которые изнутри будут необычно подсвечиваться и создавать яркие визуальные эффекты. На фоне этого будут звучать голоса украинских поэтов, которые зачитали около 40 стихов собственного сочинения.

Визуализация проекта (автор: Пабло Вальбуэна)

Известно, что "оживать" будут три памятника:

памятник Владимиру Великому в парке "Владимирская горка"

памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади

памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади

Перформанс будет проходить 10-12 ноября с 17.00 до 23.00.

Кто такой Пабло Вальбуэна

"Его проекты сочетают цифровой свет и звук для создания современных ритуалов. Этот совместный опыт превращает объекты, городские публичные пространства, природную среду, архитектурное наследие и выставочные площадки в ритуализированные места для наблюдателей", — сообщается на сайте Don't Take Fake.

Работы Пабло представлены в Европе, Азии и Америке в рамках специальных заказов, в музеях, галереях и как масштабные городские интервенции.

Пабло Вальбуэна

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что самый "дорогой" художник Украины сделал Киеву ценный подарок. Так, известный украинский художник и мастер нефигуративной живописи Анатолий Криволап подарил Киеву одну из своих работ, которая выполнена в стиле церковной росписи. Полотно носит название "Архистратиг Михаил" и на нем изображен небесный покровитель Киева.