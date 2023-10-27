В Киеве демонтировали памятник советскому военачальнику: подробности и фото

В столице активно продолжается декоммунизация

В Киеве был демонтирован памятник большевику и советскому генералу-полковнику Михаилу Кирпоносу. Интересно, что постамент должны были снести еще в 2016 году, однако работы постоянно откладывались.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил общественный деятель Олег Слабоспицкий. Он отметил, что личность Кирпоноса подпадает под действие Закона о декоммунизации.

Памятник Кирпоносу — это один из 69 объектов, которые должны быть окончательно устранены из публичного пространства согласно решению Киевсовета от 13 июля 2023 года. Также сама личность советского генера-полковника подпадает под действие Закона Украины о декоммунизации.

"Фигура Кирпоноса подпадает под действие Закона о декоммунизации и монумент должны были убрать еще до конца 2016 г. Но лучше поздно чем никогда. Десятки рабочих групп, акций, обрисовки были не прошли зря", — заявил Олег Слабоспицкий.

Известно, что памятник Кирпоносу был установлен на улице имени того же Кирпоноса, которая с декабря 2022 года носит имя генерала-хорунжего Армии УНР Всеволода Петрива.

Памятник демонтировали

Также Олег Слабоспицкий отметил, что Кирпонос вступил в ряды Красной армии в 1918 году. Он один из организаторов диверсионных большевистских отрядов на Черниговщине. Как командир дивизии участвовал в боях с Армией УНР. Участник военных преступлений и политических репрессий. Участник агрессии СССР против Финляндии в 1939-40 гг. в ранге командира дивизии.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что активисты решили "спрятать" памятник Пушкину, расположенный на входе в парк имени Багряного, и накрыли его яркой разноцветной маскировочной сетью. По мнению участников флешмоба, Кабинет Министров Украины должен активнее принимать решения, которые позволят демонтировать в городах нашей страны памятники российским деятелям. Однако уже на следующий день неизвестные сорвали сетку с памятника, так как такая инициатива многими киевлянами была воспринята резко негативно.