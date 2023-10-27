У Києві демонтували пам’ятник радянському воєначальнику: подробиці та фото

У столиці активно продовжується декомунізація

У Києві було демонтовано пам’ятник більшовику та радянському генералу-полковнику Михайлу Кирпоносу. Цікаво, що постамент мали знести ще в 2016 році, проте роботи постійно відкладалися.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Олег Слабоспицький. Він зазначив, що особа Кирпоноса підпадає під дію Закону про декомунізацію.

Пам’ятник Кирпоносу – це один із 69 об’єктів, які мають бути остаточно усунуті з публічного простору згідно з рішенням Київради від 13 липня 2023 року. Також сама особистість радянського генерала-полковника підпадає під дію Закону України про декомунізацію.

"Фігура Кирпоноса підпадає під дію Закону про декомунізацію та монумент мали прибрати ще до кінця 2016 р. Але краще пізно ніж ніколи. Десятки робочих груп, акцій, обмальовувань були не дарма", — заявив Олег Слабоспицький.

Відомо, що пам’ятник Кирпоносу було встановлено на вулиці імені того ж Кирпоноса, яка з грудня 2022 року носить ім’я генерала-хорунжого Армії УНР Всеволода Петріва.

Пам’ятник демонтували

Також Олег Слабоспицький зазначив, що Кирпонос вступив до лав Червоної армії у 1918 році. Був одним з організаторів диверсійних більшовицьких загонів на Чернігівщині. Як командир дивізії брав участь у боях з Армією УНР. Був учасником військових злочинів та політичних репресій, а також учасником агресії СРСР проти Фінляндії у 1939-40 рр. у ранзі командира дивізії.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що активісти вирішили "сховати" пам’ятник Пушкіну, розташований на вході до парку імені Багряного, і накрили його яскравою різнокольоровою маскувальною сіткою. На думку учасників флешмобу, Кабінет Міністрів України має активніше ухвалювати рішення, які дозволять демонтувати у містах нашої країни пам’ятники російським діячам. Проте вже наступного дня невідомі зірвали сітку з пам’ятника, оскільки таку ініціативу деяки кияни сприйняли різко негативно.