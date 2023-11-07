Самый "дорогой" художник Украины сделал Киеву ценный подарок (фото)

Картина нарисована в авторской технике

Во вторник, 7 ноября, в коллекцию Музея истории Киева была передана ценная картина под названием "Архистратиг Михаил". Ее презентовал Киеву известный украинский художник Анатолий Криволап.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. На полотне изображен архангел Михаил, который с давних времен считается небесным покровителем Киева.

Так, известный украинский художник и мастер нефигуративной живописи Анатолий Криволап подарил Киеву одну из своих работ, которая выполнена в стиле церковной росписи. Полотно носит название "Архистратиг Михаил" и на нем изображен небесный покровитель Киева.

Накануне Дня Архистратига Михаила, который по новоюлианскому календарю в Украине будут отмечать 8 ноября, картина была предена Музею истории Киева.

"Архангел Михаил — это символ-оберег нашей столицы, нашей страны и ее защитников. И мы благодарны за такое художественное воплощение образа Архистратига. Уверен, что киевляне и гости столицы оценят такую искреннюю и символическую работу Анатолия Криволапа", — написал в своем Телеграм-канале Виталий Кличко.

Для справки: Анатолий Криволап — украинский художник, мастер нефигуративной живописи. Действительный член Национальной академии искусств Украины с 2021 года.

Анатолий Криволап считается самым "дорогим" современным художником Украины — в октябре 2011 года на торгах аукциона Phillips de Pury & Co в Лондоне его работа "Конь. Ночь" была продана за $124 343, а картина "Конь. Вечер" 28 июня 2013 года ушла с молотка на торгах Contemporary Art Day Phillips за 122,5 тысяч фунтов стерлингов ($186 200).

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в одном из районов Киева появился яркий патриотичный мурал. Так, в Дарницком районе столицы на стене многоэтажного дома появился новый патриотичный мурал. На рисунке изображен украинский защитник в камуфляже, который держит на руках двухцветного кота и уверенно смотрит вперед.