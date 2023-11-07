"Найдорожчий" художник України зробив Києву цінний подарунок (фото)

Картина намальована в авторській техніці

У вівторок, 7 листопада, до колекції Музею історії Києва було передано цінну картину під назвою "Архистратиг Михаїл". Її презентував Києву відомий український художник Анатолій Криволап.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. На полотні зображено архангела Михаїла, який з давніх-давен вважається небесним покровителем Києва.

Так, відомий український художник та майстер нефігуративного живопису Анатолій Криволап подарував Києву одну зі своїх робіт, яка виконана у стилі церковного розпису. Полотно зветься "Архистратиг Михаїл" і на ньому зображено небесного покровителя Києва — архангел Михаїл.

Напередодні Дня Архистратига Михаїла, який за новоюліанським календарем в Україні відзначатимуть 8 листопада, картину було передена Музею історії Києва.

"Архангел Михаїл – це символ-оберіг нашої столиці, нашої країни та її захисників. І ми вдячні за таке мистецьке втілення образу Архистратига. Впевнений, що кияни та гості столиці оцінять таку щиру і символічну роботу Анатолія Криволапа", — написав у своєму Телеграм- каналі Віталій Кличко.

Довідково: Анатолій Криволап — український художник, майстер нефігуративного живопису. Член Національної академії мистецтв України з 2021 року.

Анатолій Криволап вважається "найдорожчим" сучасним художником України — у жовтні 2011 року на торгах аукціону Phillips de Pury & Co в Лондоні його робота "Кінь. Ніч" була продана за $124 343, а картина "Кінь. Вечір" 28 червня 2013 року пішла з молотка на торгах Contemporary Art Day Phillips за 122,5 тисячі фунтів стерлінгів ($186 200).

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