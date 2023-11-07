У Києві "оживуть" закриті пам’ятники: у столиці пройде цікавий перформанс

Проект отримав назву "Примарна поезія"

У Києві з 10 по 12 листопада пройде масштабний перформанс відомого іспанського художника Пабло Вальбуена, під час якого три відомі столичні пам’ятники "оживуть" і "заговорять" голосами українських поетів. Зсередини вони будуть підсвічуватись спеціальними приладами, які створюватимуть пульсуючі візуальні ефекти.

Про це повідомляє видання Don’t Take Fake. Відомо, що всі пам’ятники, які стануть частиною перформансу, під час війни закриті захисними конструкціями.

Іспанський художник Пабло Вальбуена перетворить закриті київські пам’ятники на своєрідні полотна, які зсередини незвично підсвічуватимуться та створюватимуть яскраві візуальні ефекти. На тлі цього звучатимуть голоси українських поетів, які зачитали близько 40 власних віршів.

Візуалізація проекту (автор: Пабло Вальбуена)

Відомо, що в рамках перформансу "оживатимуть" три пам’ятники:

пам’ятник Володимиру Великому у парку "Володимирська гірка"

пам’ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі

пам’ятник Богдану Хмельницькому на Софійській площі

Перформанс проходитиме 10-12 листопада з 17.00 до 23.00.

Хто такий Пабло Вальбуена

"Його проєкти поєднують цифрове світло та звук для створення сучасних ритуалів. Цей спільний досвід перетворює об’єкти, міські публічні простори, природне середовище, архітектурну спадщину та виставкові майданчики на ритуалізовані місця для спостерігачів. Роботи Пабло представлені в Європі, Азії та Америці в межах спеціальних замовлень, у музеях, галереях та як масштабні міські інтервенції" — повідомляється на сайті Don’t Take Fake.

Роботи Пабло представлені в Європі, Азії та Америці у рамках спеціальних замовлень, у музеях, галереях та як масштабні міські інтервенції.

Пабло Вальбуена

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що "найдорожчий" художник України зробив Києву цінний подарунок. Так, відомий український художник та майстер нефігуративного живопису Анатолій Криволап подарував Києву одну зі своїх робіт, яка виконана у стилі церковного розпису. Полотно має назву "Архістратиг Михаїл" і на ньому зображено небесного покровителя Києва.