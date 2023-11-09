Через скільки Україна вступить до ЄС: опитування населення показало цікаву статистику

Багато хто не зміг дати відповідь

Більшість українців упевнена, що Україна може стати частиною Європейського союзу в найближчі десять років. При цьому головною перешкодою на шляху до вступу нашої країни до ЄС громадяни вважають не війну.

Такі результати показало соціологічне дослідження ZN.UA. Респондентам було поставлено питання, коли, на їхню думку, Україна вступить до Європейського союзу.

Загалом 60,5% людей відповіли, що це може статися менш як за десять років. Ще 54,8% припустили, що Україна може стати частиною ЄС до 2023 року. П’ята частина українців — 20,6%, виявилися оптимістичнішими. Вони відповіли, що наша країна може вступити до ЄС у найближчі два роки. При цьому понад чверть респондентів (27,8%) обрали варіант "Важко відповісти" або зовсім не стали відповідати на це питання, оскільки не наважуються робити такі прогнози.

Водночас найбільшою перешкодою для вступу України до ЄС громадяни вважають не війну, а високий рівень корупції. Саме за цей варіант проголосувало 51,7% респондентів. 19% вважають головною перешкодою незавершеність війни. Також серед варіантів відповідей була проблема судової гілки в Україні, небажання європейців провокувати Росії, недостатній рівень демократії в країні та інше. Усі вони набрали менше ніж 10%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що необхідно зробити Україні, щоб стати частиною Європейського союзу після "зеленого світла" від Єврокомісії та які ще реформи залишилися.