Через сколько Украина вступит в ЕС: опрос населения показал интересную статистику

Многие затруднились дать ответ

Большая часть украинцев уверена, что Украина может стать часть Европейского союза в ближайшие десять лет. При этом главным препятствием на пути вступления нашей страны в ЕС граждане считают не войну.

Такие результаты показало социологическое исследование ZN.UA. Респондентам был задан вопрос, когда, по их мнению, Украина вступит в Европейский союз.

В целом 60,5% людей ответили, что это может произойти менее чем за десять лет. Еще 54,8% предположили, что Украина может стать частью ЕС до 2023 года. Пятая часть украинцев — 20,6%, оказались более оптимистичными. Они ответили, что наша страна может вступить в ЕС в ближайшие два года. При этом более четверти респондентов (27,8%) выбрали вариант "Трудно ответить" или вовсе не стали отвечать на этот вопрос, поскольку не решаются делать такие прогнозы.

В то же время самым большим препятствием для вступления Украины в ЕС граждане считают не войну, а высокий уровень коррупции. Именно за этот вариант проголосовали 51,7% респондентов. 19% считают главным препятствием незавершенность войны. Также среди вариантов ответов была проблема судебной ветви в Украине, нежелание европейцев провоцировать рф, недостаточный уровень демократии в стране и прочее. Все они набрали меньше 10%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что необходимо сделать Украине, чтобы стать частью Европейского союза после "зеленого света" от Еврокомиссии и какие еще реформы остались.