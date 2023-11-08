Есть над чем работать. Что нужно сделать Украине для вступления в ЕС после "зеленого света" от Еврокомиссии

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении. Обычно они длятся годами

Украина стала на шаг ближе к вступлению в Евросоюз после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила результаты отчета о прогрессе Украины в выполнении реформ и согласно этому документу рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении.

Но есть несколько нюансов — Киев должен претворить в жизнь еще часть реформ, нас ждет еще один отчет в марте 2024 года, а сами переговоры о вступлении могут продолжаться годами (по опыту других вступающих в ЕС стран). Телеграф объясняет, что означает историческое заявление ЕК и что будет происходить дальше.

Что это за отчет

28 февраля 2022 г. Украина подала заявку на членство в Евросоюзе и в июне 2022 г. получила статус кандидата. В июне Еврокомиссия впервые перечислила 7 шагов, которые нужно предпринять для следующего этапа: провести реформу Конституционного суда, продолжить воплощение судебной реформы, борьба с коррупцией и усиление антикоррупционных органов, борьба с отмыванием денег, ослабление влияния олигархов, гармонизация аудио законодательстве о нацменьшинствах.

С этого расу ЕК регулярно публикует отчеты, где оценивает прогресс Украины в выполнении всех шагов. Июньский отчет-2023 был не очень успешным: Киев выполнил 2 из 7 реформ, отчет 8 ноября стал успехом, следующий запланирован на март 2024 года.

Свежий отчет — это 3 страницы анализа и рекомендаций, где Украина сделала много комплиментов и дала еще больше задач. Согласно отчету, ЕК рекомендует инициировать переговорный процесс. В то же время, Украине необходимо достичь прогресса в ключевых сферах — судебной системе, борьбе с коррупцией и правах меньшинств.

Фон дер Ляйен сказала, что Украина выполнила более 90% необходимых шагов, обозначенных комиссией в прошлом году, указывая на судебные реформы и усилия по борьбе с коррупцией. Остальные реформы уже на пути, это хорошо, и Комиссия высоко оценивает эти усилия.

Какие реформы остались

Итак, пропускаем комплименты и рассказываем о следующих шагах:

Реформа государственного управления замедлилась в сфере найма и отбора на основе заслуг, классификации должностей и заработной платы, а также развертывания информационной системы управления персоналом.

замедлилась в сфере найма и отбора на основе заслуг, классификации должностей и заработной платы, а также развертывания информационной системы управления персоналом. Децентрализация . Местное самоуправление на освобожденных и прифронтовых территориях должно быть постепенно восстановлено там, где это позволяет безопасность. Новое Министерство реставрации должно объединить инфраструктуру и портфель регионального развития, чтобы стимулировать местное восстановление и реконструкцию на основе привлечения местных органов власти и ассоциаций. Необходимо укрепить местную фискальную базу.

. Местное самоуправление на освобожденных и прифронтовых территориях должно быть постепенно восстановлено там, где это позволяет безопасность. Новое должно объединить инфраструктуру и портфель регионального развития, чтобы стимулировать местное восстановление и реконструкцию на основе привлечения местных органов власти и ассоциаций. Необходимо укрепить местную фискальную базу. Судебная система. Надо усовершенствовать законодательство по отбору судей, ввести более прозрачную процедуру отбора прокуроров руководящего уровня, вместо ОАСК необходимо создать новый админсуд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами. Изменения для более крепкой дисциплинарной системы для прокуроров. Цифровизация судебной системы. Системные меры по продвижению реформы исполнения судебных решений, в том числе исполнения решений ЕСПЧ. Продолжить реформу юридического образования.

Надо усовершенствовать законодательство по отбору судей, ввести более прозрачную процедуру отбора прокуроров руководящего уровня, вместо ОАСК необходимо создать новый админсуд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами. Изменения для более крепкой дисциплинарной системы для прокуроров. Цифровизация судебной системы. Системные меры по продвижению реформы исполнения судебных решений, в том числе исполнения решений ЕСПЧ. Продолжить реформу юридического образования. Борьба с коррупцией. Своевременная реализация Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы. Необходимо увеличить штат НАБУ, прокуроров САП и судей Высшего антикоррупционного суда . Усовершенствование процедур отбора главы САП и его ключевых лиц, повышение ее автономии и усовершенствование системы подотчетности .

Своевременная реализация Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы. Необходимо . Усовершенствование процедур и его ключевых лиц, повышение ее и усовершенствование системы . Борьба с организованной преступностью . Законодательная база и оперативный потенциал слабы. Мешают процессуальные пробелы, дублирование юрисдикций, распространенная коррупция и недостаточно развитая IТ-инфраструктура. Межведомственная координация нуждается в дальнейшем усилении. Следует начать оценку угрозы от организованной преступности в соответствии со стандартами ЕС и создать потенциал для ее внедрения. Правовая база и институциональная способность нуждаются в совершенствовании финансовых расследований, возврате активов и управлении ими. В Бюро экономической безопасности (БЭБ) следует ввести прозрачный и основанный на заслугах отбор руководства и персонала вместе с системой подотчетности .

. Законодательная база и оперативный потенциал слабы. Мешают процессуальные пробелы, дублирование юрисдикций, распространенная и недостаточно развитая IТ-инфраструктура. Межведомственная координация нуждается в дальнейшем усилении. Следует начать оценку угрозы от организованной преступности в соответствии со стандартами ЕС и создать потенциал для ее внедрения. Правовая база и институциональная способность нуждаются в совершенствовании финансовых расследований, возврате активов и управлении ими. В следует ввести прозрачный и основанный на заслугах и персонала вместе с системой . Нацменьшинства. Выполнить оставшиеся рекомендации заключения Венецианской комиссии от июня 2023 года и октября 2023 года. Усилить поддержку ромской общины посредством конкретного плана действий.

Выполнить оставшиеся рекомендации заключения Венецианской комиссии от июня 2023 года и октября 2023 года. Усилить поддержку ромской общины посредством конкретного плана действий. Обеспечить людям с инвалидностью возможность воспользоваться своими правами.

возможность воспользоваться своими правами. Необходимо принять закон о защите персональных данных , согласованный с ЕС.

, согласованный с ЕС. Свобода слова. Медиаконцентрация наблюдается из-за коллапса медиа-рекламного рынка, в частности в телевизионном сегменте. Это уменьшило доступ людей к плюралистическим СМИ в Украине. Положение журналистов остается опасным как экономически, так и физически. Следует предусмотреть новые пути обеспечения послевоенной структуры плюралистических и независимых неонлайн-СМИ (в том числе телевидения), включая перспективу общественного вещателя и независимость национального регулятора.

Переговоры с Киевом официально должны быть начаты при выполнении этих условий, отмечается в отчете.

Что дальше. Переговорщики перед Рождеством

Решения комиссии должны ратифицировать на декабрьском саммите. Так, 14 и 15 декабря 2023 года в Брюсселе пройдет саммит лидеров стран ЕС — там примут окончательное решение по этим пунктам на основе оценки Еврокомиссии. Решение потребует единодушной 27 стран-членов Евросоюза.

В то же время, The Guardian объясняет, что, во-первых, лидеры 27 стран-членов должны ратифицировать рекомендации Комиссии на своем заседании 15 декабря. Если они их одобрят (а они, скорее всего, одобрят, считает издание), то Комиссия отправит свою переговорную группу в Киев. Впереди – огромная техническая работа. В частности, процесс ЕС под названием "скрининг", который будет оценивать какие законы, строка за строкой, что нужно подстроить, обновить или даже отменить. Процесс проверки обычно занимает год-два.

Кроме того, DW сообщает, что если Совет ЕС примет рекомендацию Еврокомиссии и решит начать переговорный процесс по вступлению Украины 15 декабря, то уже 16 декабря команда Еврокомиссии отправится в Киев.

"Нам нельзя терять время", — цитирует чиновника ЕС корреспондентка DW.

Bloomberg объясняет, что если лидеры ЕС решат официально начать переговоры, Еврокомиссия может приступить к технической работе по подготовке переговоров и процессу вступления путем составления дорожной карты и проверки уровня согласованности между европейским законодательством и законодательством Украины. Это будет происходить параллельно с завершением Киевом реформ.

В марте 2024 года Еврокомиссия обнародует следующий отчет о выполнении остальных условий Украиной, который представит Совету ЕС. Урсула фон дер Ляйен сказала, что темп переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС зависит от скорости реформ, которые мы должны выполнить до марта 2024 года.

Здесь следует сделать спойлер – обычно переговоры продолжаются годами. Для Хорватии с начала переговоров до вступления прошло 8 лет, Польша начала переговоры в 1997 году, а вступила в ЕС в 2004-м, Литва начала переговоры в конце 1999 года и присоединилась к блоку в 2004-м, Словакия начала переговоры в марте и 1998 вступила в 2004-м, Болгария начала переговоры 15 февраля 2000 года, а вступила аж 1 января 2007 года. Конечно, каждый случай особенный, но Украине точно нужно запастись терпением.

Пока же посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова передала премьер-министру Денису Шмыгалю отчет Еврокомиссии. Глава правительства сказал, что Кабмин провел селф-скрининг законодательства.

"Следующим шагом является подготовка к концу года Национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС. С каждым днем Украина постоянно приближается к полноценному членству в ЕС", — резюмировал Шмыгаль.

Ранее "Телеграф" писал, что Евросоюз готовится начать переговоры по вступлению Украины.