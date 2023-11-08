Есть над чем работать. Что нужно сделать Украине для вступления в ЕС после "зеленого света" от Еврокомиссии
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Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении. Обычно они длятся годами
Украина стала на шаг ближе к вступлению в Евросоюз после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила результаты отчета о прогрессе Украины в выполнении реформ и согласно этому документу рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении.
Но есть несколько нюансов — Киев должен претворить в жизнь еще часть реформ, нас ждет еще один отчет в марте 2024 года, а сами переговоры о вступлении могут продолжаться годами (по опыту других вступающих в ЕС стран). Телеграф объясняет, что означает историческое заявление ЕК и что будет происходить дальше.
Что это за отчет
28 февраля 2022 г. Украина подала заявку на членство в Евросоюзе и в июне 2022 г. получила статус кандидата. В июне Еврокомиссия впервые перечислила 7 шагов, которые нужно предпринять для следующего этапа: провести реформу Конституционного суда, продолжить воплощение судебной реформы, борьба с коррупцией и усиление антикоррупционных органов, борьба с отмыванием денег, ослабление влияния олигархов, гармонизация аудио законодательстве о нацменьшинствах.
С этого расу ЕК регулярно публикует отчеты, где оценивает прогресс Украины в выполнении всех шагов. Июньский отчет-2023 был не очень успешным: Киев выполнил 2 из 7 реформ, отчет 8 ноября стал успехом, следующий запланирован на март 2024 года.
Свежий отчет — это 3 страницы анализа и рекомендаций, где Украина сделала много комплиментов и дала еще больше задач. Согласно отчету, ЕК рекомендует инициировать переговорный процесс. В то же время, Украине необходимо достичь прогресса в ключевых сферах — судебной системе, борьбе с коррупцией и правах меньшинств.
Фон дер Ляйен сказала, что Украина выполнила более 90% необходимых шагов, обозначенных комиссией в прошлом году, указывая на судебные реформы и усилия по борьбе с коррупцией. Остальные реформы уже на пути, это хорошо, и Комиссия высоко оценивает эти усилия.
Какие реформы остались
Итак, пропускаем комплименты и рассказываем о следующих шагах:
- Реформа государственного управления замедлилась в сфере найма и отбора на основе заслуг, классификации должностей и заработной платы, а также развертывания информационной системы управления персоналом.
- Децентрализация. Местное самоуправление на освобожденных и прифронтовых территориях должно быть постепенно восстановлено там, где это позволяет безопасность. Новое Министерство реставрации должно объединить инфраструктуру и портфель регионального развития, чтобы стимулировать местное восстановление и реконструкцию на основе привлечения местных органов власти и ассоциаций. Необходимо укрепить местную фискальную базу.
- Судебная система. Надо усовершенствовать законодательство по отбору судей, ввести более прозрачную процедуру отбора прокуроров руководящего уровня, вместо ОАСК необходимо создать новый админсуд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами. Изменения для более крепкой дисциплинарной системы для прокуроров. Цифровизация судебной системы. Системные меры по продвижению реформы исполнения судебных решений, в том числе исполнения решений ЕСПЧ. Продолжить реформу юридического образования.
- Борьба с коррупцией. Своевременная реализация Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы. Необходимо увеличить штат НАБУ, прокуроров САП и судей Высшего антикоррупционного суда. Усовершенствование процедур отбора главы САП и его ключевых лиц, повышение ее автономии и усовершенствование системы подотчетности.
- Борьба с организованной преступностью. Законодательная база и оперативный потенциал слабы. Мешают процессуальные пробелы, дублирование юрисдикций, распространенная коррупция и недостаточно развитая IТ-инфраструктура. Межведомственная координация нуждается в дальнейшем усилении. Следует начать оценку угрозы от организованной преступности в соответствии со стандартами ЕС и создать потенциал для ее внедрения. Правовая база и институциональная способность нуждаются в совершенствовании финансовых расследований, возврате активов и управлении ими. В Бюро экономической безопасности (БЭБ) следует ввести прозрачный и основанный на заслугах отбор руководства и персонала вместе с системой подотчетности.
- Нацменьшинства. Выполнить оставшиеся рекомендации заключения Венецианской комиссии от июня 2023 года и октября 2023 года. Усилить поддержку ромской общины посредством конкретного плана действий.
- Обеспечить людям с инвалидностью возможность воспользоваться своими правами.
- Необходимо принять закон о защите персональных данных, согласованный с ЕС.
- Свобода слова. Медиаконцентрация наблюдается из-за коллапса медиа-рекламного рынка, в частности в телевизионном сегменте. Это уменьшило доступ людей к плюралистическим СМИ в Украине. Положение журналистов остается опасным как экономически, так и физически. Следует предусмотреть новые пути обеспечения послевоенной структуры плюралистических и независимых неонлайн-СМИ (в том числе телевидения), включая перспективу общественного вещателя и независимость национального регулятора.
Переговоры с Киевом официально должны быть начаты при выполнении этих условий, отмечается в отчете.
Что дальше. Переговорщики перед Рождеством
Решения комиссии должны ратифицировать на декабрьском саммите. Так, 14 и 15 декабря 2023 года в Брюсселе пройдет саммит лидеров стран ЕС — там примут окончательное решение по этим пунктам на основе оценки Еврокомиссии. Решение потребует единодушной 27 стран-членов Евросоюза.
В то же время, The Guardian объясняет, что, во-первых, лидеры 27 стран-членов должны ратифицировать рекомендации Комиссии на своем заседании 15 декабря. Если они их одобрят (а они, скорее всего, одобрят, считает издание), то Комиссия отправит свою переговорную группу в Киев. Впереди – огромная техническая работа. В частности, процесс ЕС под названием "скрининг", который будет оценивать какие законы, строка за строкой, что нужно подстроить, обновить или даже отменить. Процесс проверки обычно занимает год-два.
Кроме того, DW сообщает, что если Совет ЕС примет рекомендацию Еврокомиссии и решит начать переговорный процесс по вступлению Украины 15 декабря, то уже 16 декабря команда Еврокомиссии отправится в Киев.
"Нам нельзя терять время", — цитирует чиновника ЕС корреспондентка DW.
Bloomberg объясняет, что если лидеры ЕС решат официально начать переговоры, Еврокомиссия может приступить к технической работе по подготовке переговоров и процессу вступления путем составления дорожной карты и проверки уровня согласованности между европейским законодательством и законодательством Украины. Это будет происходить параллельно с завершением Киевом реформ.
В марте 2024 года Еврокомиссия обнародует следующий отчет о выполнении остальных условий Украиной, который представит Совету ЕС. Урсула фон дер Ляйен сказала, что темп переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС зависит от скорости реформ, которые мы должны выполнить до марта 2024 года.
Здесь следует сделать спойлер – обычно переговоры продолжаются годами. Для Хорватии с начала переговоров до вступления прошло 8 лет, Польша начала переговоры в 1997 году, а вступила в ЕС в 2004-м, Литва начала переговоры в конце 1999 года и присоединилась к блоку в 2004-м, Словакия начала переговоры в марте и 1998 вступила в 2004-м, Болгария начала переговоры 15 февраля 2000 года, а вступила аж 1 января 2007 года. Конечно, каждый случай особенный, но Украине точно нужно запастись терпением.
Пока же посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова передала премьер-министру Денису Шмыгалю отчет Еврокомиссии. Глава правительства сказал, что Кабмин провел селф-скрининг законодательства.
"Следующим шагом является подготовка к концу года Национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС. С каждым днем Украина постоянно приближается к полноценному членству в ЕС", — резюмировал Шмыгаль.
Ранее "Телеграф" писал, что Евросоюз готовится начать переговоры по вступлению Украины.