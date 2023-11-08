Украина идет в ЕС: Еврокомиссия выступила с историческим заявлением

Окончательное решение на основе оценки Еврокомиссии должны принять лидеры стран ЕС на саммите

Европейская комиссия рекомендует Европейскому Совету начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Это станет возможным, по мере внедрения необходимых реформ.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сказала президент ЕК Урсула фон дер Ляен, сообщает DW. По ее словам, Украина, несмотря на войну, проводит глубокие реформы — "свыше 90% шагов выполнила". Следующий отчет по поводу выполнения Украиной реформ ЕК предоставит в марте 2024 года.

"На этом основании мы рекомендовали сегодня, чтобы Совет открыл переговоры о вступлении. Мы также рекомендуем, чтобы Совет одобрил переговорную рамку, когда Украина выполнит продолжающиеся реформы", – сказала она.

Урсула фон дер Ляен похвалила Украину за то, что она продолжает реформы, несмотря на полномасштабную войну. Она перечислила сферы, где есть прогресс.

"Главный прогресс был достигнут в конституционной реформе, реформе в сфере правосудия, в отборе в Высший совет правосудия, в антикоррупционных процессах, борьбе с отмыванием денег, были важные меры для ограничения влияния олигархов на общественную жизнь, новый закон о медиа, прогресс в отношении национальных меньшинств. Оставшиеся реформы выполняются, и это хорошо", – сказала глава Еврокомиссии.

В отчете ЕК, предоставленном 8 ноября, рекомендовано инициировать процесс вступления Украины и Молдовы в ЕС. Грузии, которая до сих пор не приобрела статус кандидата на вступление в Евросоюз, Еврокомиссия рекомендует его предоставить.

Окончательное одобрение этих пунктов на основе оценки Еврокомиссии должны принять лидеры стран ЕС на саммите, который состоится в Брюсселе 14 и 15 декабря. Это решение, как и любое другое, нуждается в единодушной поддержке всех 27 членов Евросоюза.

Также отчет содержит перечисление того, что Украине еще предстоит выполнить. Речь идет об:

одобрении предложенного правительством закона об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;

исключении из закона о предотвращении коррупции положений, ограничивающих полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничивают полномочия этого органа по проверке имущества, приобретенного декларантами к вступлению на государственную службу;

одобрении закона о лоббировании, согласно европейским стандартам, в рамках деолигархизации;

одобрении закона, которым будут учтены остальные рекомендации Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с законом о национальных меньшинствах, а также выполнении рекомендаций Венецианской комиссии, связанных с законами о государственном языке, СМИ и образовании.

Как сообщал "Телеграф", 4 ноября Урсула фон дер Ляйен посетила Киев с официальным визитом. Глава Еврокомиссии выступила с трибуны Вкрховной Рады Украины, где ее встретили овациями. Основными тезисами ее выступления стало то, что ЕС "хочет инвестировать в Украину €50 миллионов" и поддержка нашей страны со стороны союзников продлится "столько, сколько нужно". Однако она заметила: "важная задача — максимально эффективно использовать эти деньги. Поэтому мы вместе разрабатывали план реформ". Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что вскоре ЕС объявит 12-й пакет санкций и будет их внедрять, пока не наступит мир.