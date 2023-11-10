Напад стався неподалік від кордону з Україною

У росії сезон "жнив" серед кремлівських ФСБ-шників. Невідомі нібито напали на автомобіль прикордонного контролю у Брянській області та відкрили по ньому вогонь з автоматів.

Унаслідок стрілянини — загинув підполковник ФСБ. Про це пише пропагандистське інтернет-медіа Baza.

Зазначається, що, за даними видання, напад на УАЗ "Патріот" стався на околиці села Уліца Брянської області. Насалений пункт межує з Україною на кордоні Чернігівської області.

Село Уліца Брянської області

Близько 16:00 за місцевим часом нападники відкрили вогонь з автоматичної зброї. Стрілки одразу втекли з місця подій.

Унаслідок стрілянини, як пишуть росЗМІ, було поранено заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковника Сергія Шатого. Працівник ФСБ загинув на місці від отриманих травм.

Варто наголосити, що офіційного підтвердження інциденту ще не було. Також не зазначається, чи були травмовані інші члени екіпажу.

Інформація про інцидент та наявні подробиці поширюється виключно російськими ЗМІ та телеграм-каналами.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня зрадника України, колишнього нардепа від "Партії регіонів" Олега Царьова знайшли з пораненням. Біля будинку політика, що втік, в Ялті помітили "швидку".

Тоді "Телеграф" дізнався, що напад на Царьова — це спецоперація української сторони. За словами СБУ, колишній нардеп від "Партії регіонів" і зрадник України цілком законна мета.