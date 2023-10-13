Своєю смертю не помре: чим відомий генерал ФСБ, якого Буданов назвав найнебезпечнішим ворогом

Слід російського генерала чи ФСБ видно практично у всіх великих проблемах країн СНД

Російський генерал-полковник 5-ї служби ФСБ Сергій Бєсєда "дуже проблемна людина" для України. Але навіть величезний досвід у військових операціях не врятує його життя від традиційних замахів у росії.

Про це йдеться в матеріалі Obozrevatel. Бєсєда відповідає за вторгнення росії в Україну, а також був помічений під час розстрілів на Майдані у 2014 році.

Російський 69-річний генерал має великий послужний список. Він керує 5-ою службою ФСБ з 2009 року, основні завдання якої дуже розмиті: аналіз та узагальнення інформації, пов’язаної з виявленням небезпек для безпеки росії, та підготовка пропозицій для органів держвлади. Також у її складі є підрозділ зовнішньої розвідки, який у 90-х не брав зобов’язання про неведення діяльності проти країн СНД.

Усі операції цього відомства максимально засекречені, але представники були помічені у тих чи інших конфліктах у країнах СНД. Йдеться про Білорусь, Молдову та окуповану Абхазію. Також Бєсєда відповідав за збереження впливу росії в Грузії і його вважають причетним до дестабілізації в країні у 2008 і 2010 роках. Крім того, Бєсєда може бути причетна до усунення Михайла Саакашвілі з посади президента Грузії.

У пріоритеті 5-ї служби ФСБ була й Україну. Сергій Бєсєда був помічений у Києві 20-21 лютого 2014 року під час розгону учасників Революції Гідності. За офіційною версією, він прибув до Києва для "перевірки рівня захисту російського посольства", але вважається, що насправді він координував російський спецназ під час розстрілу українців. Також помічено слід Сергія Бєсєди й в окупації Криму та частини Донбасу.

На цьому діяльність 5-ї служби ФСБ в Україні не закінчилась. Представники відомства на підконтрольній частині України збирали розвідувальну інформацію, вербували людей та вели підривну діяльність аж до початку повномасштабного вторгнення.

Саме Сергій Бєсєда та 5-та служба ФСБ відповідали за вторгнення в Україну. І саме з них почалися чистки після перших серйозних провалів так званої "сво". Повідомляється, що Бєсєду та інше керівництво ФСБ на якийсь час усунули з посади, у березні 2022 року відправили під домашній арешт, а звідти до СІЗО Лефортово. Однак згодом Бєсєда зміг реабілітуватися у Кремлі й зараз знову намагається вербувати українських політиків та бізнесменів.

Крім успішної кар’єри у Сергія Бєсєди, його сім’ї та родичів є елітна нерухомість на сотні мільйонів рублів, а на самого генерала зареєстрована квартира в Москві вартістю понад 100 млн рублів. Крім того, у Підмосков’ї у родини Бєсєди збудовано величезний особняк. Загалом він єдиний із вищого керівництва ФСБ, який входить до касти російських мільярдерів. До речі, його сусідами є представники російської верхівки: родина Аркадія Ротенберга, голова компанії "Транснефть" Микола Токарєв, ексглава РЗД Володимир Якунін, голова оборонно-промислової компанії "Ростех" Сергій Чемезов, експрем'єр-міністр вже неіснуючого (і так та невизнаного) Нагірного Карабаху Рубен Варданян.

У відкритому доступі є біографія Сергій Бєсєди із зазначенням його ПІБ, дати народження та місця проходження служби, але без докладних деталей, щоб охочі помститися не змогли дістатися до нього. Але швидше за все своєю смертю він однозначно не помре. За російськими канонами його може "випадково" збити машина, він необережно "випаде" з вікна або, як пригожин, заграється гранатою в літаку.

"Багато зла накоїв (Сергій Бєсєда — ред.) для України… Зараз він займається своєю роботою, на жаль, зовсім не на користь України. Активні операції на території України… Ну нічого, час все розставить", — сказав раніше голова ГУР МО України Кирило Буданов.

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