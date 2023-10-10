Прикордонник-шпигун. Що міг здати росії Руслан Сировий

Пропагандисти кажуть, що чоловік шпигував на ФСБ. Україна заперечує те, що у нього були цінні дані

Серед українських прикордонників працював зрадник, який певний час шпигував на росію та згодом втік до москви, ставши зіркою пропагандистського телебачення. Мова про старшого лейтенанта Руслана Сирового, про нього заяви вже зробили в ГУР, ДПСУ та ДБР.

"Телеграф" розповідає, що відомо про цього чоловіка, де він встиг попрацювати і як його зараз зображує російська пропаганда.

Драматична поява у пропагандистів

На минулому тижні, у районі 5 жовтня, фотографія Сирового красувалася у пропагандистських телеграм-каналах із підписами на кшталт того, що у москву прибув агент кремля — Начальник відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону ДПСУ, який "тривалий час займався підривною діяльністю та збиранням інформації для російських спецслужб". Мовляв, зливав закриті бази даних, цифрову інфраструктуру та вузли зв'язку. Так, інтерв'ю з ним анонсував заступник так званого "міністра інформації ДНР" Данило Безсонов.

Руслан Сировий

Також про приїзд агента у той же день повідомив пропагандист та лідер харківської організації Poton Павло Оніщенко, який також є втікачем і тепер мешкає у москві.

Як відреагували в Україні

У публічному просторі в Україні "зникнення бійця" почали коментувати 8 жовтня, зокрема, журналістка Зоя Казанжи обурилася, що зрадник втік до москви та дає інтерв’ю пропагандистам, де його називають "розвідником". Він стверджує, що допомагав терористам на Донбасі та повідомляв про місця дислокації українських військових. Мовляв, з 2014 року встановив контакт з ворогами, у чому йому допоміг однокласник.

"Каже також, що завдяки даним, які він передав, було виявлено місцезнаходження 128-ї бригади. І ще називає багато чого. Не хочу навіть писати. Як йому вдалось виїхати, як думаєте?", — написала журналістка.

А вже 9 жовтня з'явилася реакція Головного управління розвідки та Офісу генерального прокурора. Так, слідчі заочно повідомили йому про підозру і дезертирстві (ч. 4 ст. 408 ККУ) та готують підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ та відділу внутрішньої та власної безпеки 27 прикордонного загону Державної прикордонної служби.

В ГУР заявили, що росіяни хочуть використати Сирового для дискредитації України за кордоном. Спецслужби росії збираються висунути стати фейкові звинувачення до українських військових нібито в тому, що ті продають терористам західну зброю. Ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ. Для переконливості залучать зрадника Сирового — він, нібито, дасть "правдиві" коментарі по заданій темі.

Хоча насправді це російські окупанти передали бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та ЄС.

Натомість ДПСУ сказала, що дезертир секретами не володіє, повідомляє УП. Витік секретної інформації через нього не підтверджується.

"Відповідно до завдань, які він виконував на різних посадах у прикордонному відомстві, військовослужбовець не мав доступу до секретних документів чи інформації з обмеженим доступом, також не виконував завдання з адміністрування інформаційних систем або цифрової інфраструктури чи вузлів зв’язку, що могло би вплинути на безпеку даних", — сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Хто він такий

Державне бюро розслідувань пише, що Сировий — уродженець Луганська, йому 33 роки. Чоловік прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року, перед цим він перебував у Лисичанську. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. ДБР теж каже, що доступу до державної таємниці чоловік не мав.

Нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. За даними видання "Закарпаття Online", Сировий виїхав з України 17 серпня 2023 року разом із вагітною дружиною та її 9-річним сином нібито на реабілітацію до Іспанії. 17 вересня він мав повернутися на місце служби, однак в Україну він не повернувся й на зв’язок із командуванням не виходив. Також видання уточнило, що він був начальником групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби "Велятино".

У ДПСУ чоловік працював з 2009 року, починав у Луганському прикордонному законі з радіотелеграфіста.

Раніше "Телеграф" писав, що український блогер-зрадник Юрій Подоляка наводив російські ракети на Миколаїв.