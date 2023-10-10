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Пограничник-шпион. Что мог сдать россии Руслан Сыровой

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Руслан Сыровой
Руслан Сыровой. Фото Facebook.com

Пропагандисты говорят, что мужчина шпионил на ФСБ. Украина отрицает, что у него были ценные данные

Среди украинских пограничников работал предатель, который некоторое время шпионил на россию и впоследствии сбежал в москву, став звездой пропагандистского телевидения. Речь о старшем лейтенанте Руслане Сыровом, о нем заявления уже сделали в ГУР, ГПСУ и ГБР.

Телеграф рассказывает, что известно об этом мужчине, где он успел поработать и как его сейчас изображает российская пропаганда.

Драматическое появление у пропагандистов

На прошлой неделе, в районе 5 октября, фотография Сырового красовалась в пропагандистских телеграмм-каналах с подписями вроде того, что в москву прибыл агент кремля — Начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПСУ, который "долгое время занимался подрывной деятельностью российских сборов". спецслужб". Мол, сливал закрытые базы данных, цифровую инфраструктуру и узлы связи. Так, интервью с ним анонсировал заместитель так называемого "министра информации ДНР" Даниил Бессонов.

Руслан Сыровой
Руслан Сыровой

Также о приезде агента в тот же день сообщил пропагандист и лидер харьковской организации Poton Павел Онищенко, который также является беглецом и теперь проживает в москве.

Как отреагировали в Украине

В публичном пространстве в Украине "пропажу бойца" начали комментировать 8 октября, в частности, журналистка Зоя Казанжи возмутилась, что предатель сбежал в москву и дает интервью пропагандистам, где его называют "разведчиком". Он утверждает, что помогал террористам в Донбассе и сообщал о местах дислокации украинских военных. Мол, с 2014 года установил контакт с врагами, в чем ему помог одноклассник.

"Говорит также, что благодаря данным, которые он передал, было обнаружено местонахождение 128-й бригады. И еще называет многое. Не хочу даже писать. Как ему удалось уехать, как думаете?", — написала журналистка.

А уже 9 октября появилась реакция Главного управления разведки и Офиса генерального прокурора. Так, следователи заочно сообщили ему о подозрении и дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УКУ) и готовят подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБУ и отдела внутренней и собственной безопасности 27 пограничного отряда Государственной пограничной службы.

В ГУР заявили, что россияне хотят использовать Сырова для дискредитации Украины за рубежом. Спецслужбы россии собираются выдвинуть стать фейковыми обвинениями к украинским военным якобы в том, что те продают террористам западное оружие. Эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ Для убедительности привлекут предателя Сырова – он якобы даст "правдивые" комментарии по заданной теме.

Хотя на самом деле этороссийские оккупанты передали боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и ЕС.

В то же время ГПСУ сказала, что дезертир секретами не владеет, сообщает УП. Утечка секретной информации из-за него не подтверждается.

"В соответствии с задачами, которые он выполнял на различных должностях в пограничном ведомстве, военнослужащий не имел доступа к секретным документам или информации с ограниченным доступом, также не выполнял задачи по администрированию информационных систем или цифровой инфраструктуры или узлов связи, что могло бы повлиять на безопасность данных", — сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Кто он такой

Государственное бюро расследований пишет, что Сыровой — уроженец Луганска, ему 33 года. Мужчина прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года, перед этим он находился в Лисичанске. В августе этого же года он был назначен начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. ДБР тоже говорит, что доступа к государственной тайне у мужчины не было.

Недавно он в составе группы уклонян незаконно пересек границу с Венгрией. По данным издания "Закарпаття Online ", Сыровой уехал из Украины 17 августа 2023 года вместе с беременной женой и ее 9-летним сыном якобы на реабилитацию в Испанию. 17 сентября ему предстояло вернуться на место службы, однако в Украину он не вернулся и на связь с командованием не выходил. Также издание уточнило, что он являлся начальником группы мониторинга обстановки отделения инспекторов пограничной службы "Велиятино ".

В ГНСУ мужчина работал с 2009 года, начинал в Луганском пограничном законе по радиотелеграфисту.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский блогер-предатель Юрий Подоляка наводил российские ракеты на Николаев.

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