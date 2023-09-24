Целая полка лекарств: предательницу Софию Стужук уличили в наглой лжи (фото)

28-летняя блогерша не впервые обманывает свою многомиллионную аудиторию

Скандальную блогершу, родом из оккупированного россиянами крымского Севастополя, Софию Стужук снова поймали на обмане. 28-летняя девушка, которая работает на российскую аудиторию и давно наплевала на своих соотечественников, страдающих от войны, попалась с поличным.

После того как Стужук с позором выгнали из Польши, в одном из своих видеообращений в соцсети она засветила за спиной полку с кучей медицинских препаратов. На кадре, передают росСМИ, четко виден аптечный Нурофен (противовоспалительное средство) в желтой упаковке. Ранее она заявляла, что никогда не принимает препараты и не "пичкает себя химией".

"Блогера Софию Стужук, которая рожает в бассейн и не приемлет лекарства, поймали на обмане. Подписчики увидели мелькающий на полке лекарство Нурофен", — пишет Телеграм-канал YOBAJUR.

София Стужук наврала об отказе от аптечных таблеток

Это не первый обман, в котором уличили предательницу Стужук. В декабре прошлого года блогерша пожаловалась на то, что ее дом в Риге пытались поджечь неизвестные, бросив на стену гаража "коктейль Молотова". Позже выяснилось, что этим "злоумышленником" оказался ее возлюбленный Антон, от которого Стужук родила ребенка.

Напомним, что София Стужук не раз попадала в скандалы. Общественность бурно обсуждала ее роды в бассейне, пластические операции и причисление себя к "русским". После 24 февраля 2022 года блогерша выехала в Латвию. О нападении россиян на территорию Украины долго молчала, в своем профиле о войне не упоминает и прямо не называет россию виновной в нападении.