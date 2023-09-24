"Скоро увидит своего Андрюшу": Ирина Билык почтила память мамы Кузьмы Скрябина и показала их фото

Ольги Кузьменко не стало 23 сентября

Известная украинская певица Ирина Билык почтила память матери своего покойного коллеги Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) — Ольги Кузьменко не стало в субботу, 23 сентября, в возрасте 76 лет. Причина смерти неизвестна.

На своей странице в соцсети Инстаграм 53-летняя Заслуженная артистка Украины написала, что женщина с сыном воссоединятся на небесах. Также Ирина Билык поделилась архивным фото Ольги Михайловны с Андреем. На нем они позируют в танце.

"Есть только один большой смысл в этой смерти, она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром Ольга Михайловна!" — написала исполнительница.

Ольга Михайловна с сыном Андреем - известным украинским певцом

В комментариях поклонники Кузьмы Скрябина также оплакивают потерю великой женщины, которой пришлось пережить смерть своего любимого и единственного ребенка.

Напомним, что после смерти Андрея Кузьменко, погибшего в смертельной аварии 2 февраля 2015 года, Ольга Михайловна выпустила три книги о своем покойном сыне. При жизни, в 2012 году, исполнитель выпустил клип "Мам", который посвятил родной женщине.

В 2023 году состоялась 8 годовщина смерти известного украинского музыканта Кузьмы Скрябина, подарившего нам такие бессмертные хиты как "Старые фотографии", "Люди как корабли" и "Дельфины". Тогда украинские звезды почтили память великого артиста. 17 августа Андрею Кузьменко должно было исполниться 55 лет.