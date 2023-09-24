"Скоро побачить свого Андрійка": Ірина Білик вшанувала пам'ять мами Кузьми Скрябіна і показала їх фото

Ольги Кузьменко не стало 23 вересня

Відома українська співачка Ірина Білик вшанувала пам'ять матері свого покійного колеги Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) — Ольги Кузьменко не стало в суботу, 23 вересня, у віці 76 років. Причина смерті невідома.

На своїй сторінці в соцмережі Інстаграм 53-річна Заслужена артистка України написала, що тепер жінка з сином возз'єднаються на небесах. Також Ірина Білик поділилась архівним фото Ольги Михайлівни з Андрієм. На ньому вони позують у танці.

"Є тільки один великий сенс в цій смерті, вона дуже скоро побачить свого Андрійка! Спочивайте з миром Ольга Михайлівно!" — написала виконавиця.

Ольга Михайлівна з сином Андрієм - відомим українським співаком

В коментарях шанувальники Кузьми Скрябіна також оплакують втрату великої жінки, якій довелось пережити смерть свого улюбленої та єдиної дитини.

Нагадаємо, що після смерті Андрія Кузьменка, який загинув у смертельній аварії 2 лютого 2015 року, Ольга Михайлівна випустила три книги про свого покійного сина. При житті, у 2012 році, виконавець випустив кліп "Мам", який присвятив рідній жінці.

У 2023 році відбулась 8 річниця смерті відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна, який подарував нам такі безсмертні хіти як "Старі фотографії", "Люди як кораблі" та "Дельфіни". Тоді українські зірки вшанували память великого артиста. 17 серпня Андрію Кузьменку мало б виповнитися 55 років.