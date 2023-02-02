"Пам'ятаємо і співаємо Твої пісні": українські зірки розчулили мережу постами до річниці загибелі Кузьми Скрябіна

Сьогодні — 8-ма річниця смерті відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна, який подарував нам такі безсмертні хіти як "Старі фотографії", "Люди як кораблі" та "Дельфіни". Цьогоріч Андрію Кузьменку мало б виповнитися 55 років. Проте все склалося інакше: 2 лютого 2015 року він загинув у страшній автокатастрофі у Дніпропетровській області.

Артиста згадують як світлу прямолінійну людину, яка вирізнялася своєю чесністю та готовністю допомогти іншим. Після подій 2014-го він активно допомогав українським добровольцям, які героїчно захищають Донбас. На сьогодні його згадує дуже багато людей, в тому числі й зірки українського шоу-бізу. "Телеграф" вирішив розповісти, хто саме поділився світлими спогадами про Кузьму у цей непростий день.

Наталя Могилевська

Сьогодні співачка виклала пост в інстаграмі з підписом: "8 років без тебе, друже…"

Тарас Тополя

Вшанував пам'ять легендарного музиканта і його колега — лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. На своїй сторінці в інстаграмі він виклав відео із підписом:

"Сьогодні ми точно знаємо, хто і в чому є винен на нашій землі. Пам‘ятаємо і співаємо Твої пісні. Пісні, які мають глибину і зміст, які актуальні будуть і через 50 років, які не пластмасові, а живі. Справжні.

"На глибині, зустрічаються всі,

Так ніби в морі місця нема,

І труться бортами, аж стогне земля

Від зависті, підлості й зла".

Важко оцінити глибину та величину справжнього українського артиста, який, на жаль, пішов від нас так рано.

Кузьма, несемо Твою творчість крізь роки!"

Андрій Джеджула

Український актор і шоумен запостив у своєму інстаграмі фото з Кузьмою і підписом: "8 років, як ти друже пішов у вічність і я щодня згадую тебе у молитвах з усіма моїми небожителями! Не вистачає твого гумору, енергії та гострого погляду і критики! Ти був справжнім у всьому! Друже, Андрюха! Царство тобі небесне та вічний спокій!"

Тарас Цимбалюк

Згадав про восьмі роковини і популярний актор Тарас Цимбалюк. Він виклав сторіс із фото Андрія Кузьменка і підписав його: "8 років без великого українця — Кузьми".

Олександра Погорєлова

Своєю історією знайомства з легендою сьогодні вирішила поділитися учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Олександра Погорєлова. На її сторінці в інстаграмі з'явилася сторіс із розповіддю про той щасливий день 2009-го:

"11 клас, в мене випускний. На парковці для машин біля ресторану, у якому ми святкували, ми побачили Кузьму. Він стояв там зі своїми музикантами. Я підійшла до нього і дуже-дуже сильно попросила прийти до нас і заспівати пісню. Ви уявляєте? Я тоді не розуміла нічого: що за це треба платити гроші, що в людей немає часу на це… І він погодився! Як зараз пам’ятаю: він заспівав нам пісню "Випускний", "Старі фотографії", тобто був прямо мініконцерт. Запросив мене на танець — ми танцювали… Я розумію, що це людина з великим серцем, просто неймовірна".

Віталій Козловський

Ще одному знаменитому співаку вдалося свого часу попрацювати пліч-о-пліч із легендарним музикантом Кузьмою Скрябіним. Сьогодні Козловський виклав у своєму інстаграм-акаунті сторіс зі спільним фото та коротким підписом: "Пам'ятаю".

Барбара Кузьменко

Чимало світлин з'явилося сьогодні і в акаунті доньки загиблого артиста — Марії-Барбари Кузьменко.

Раніше "Телеграф" зібрав найпопулярніші цитати Скрябіна про українців та росіян, які актуальні і дотепер. Його пісні та слова, сказані до 2015 року, не втратили своєї гостроти. Слова Кузьми і сьогодні відгукнуться у серцях багатьох українців.